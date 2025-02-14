Літій, титан і уран: Шмигаль пропонує Євросоюзу "освоїти" корисні копалини України

Україна посідає перше місце в Європі за запасами уранової руди. В її надрах є 22 із 30 критично важливих для Євросоюзу корисних копалин, зазначає прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Related video

Росія вже веде багатовимірну війну проти Європи, етапи і методи якої Кремль відточував в Україні десятиліттями. Україна готова допомогти блоку військовими ресурсами і корисними копалинами, написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у статті для американського видання Politico.

Надра України містять 22 з 30 корисних копалин, які критично важливі для ЄС. Україна посідає перше місце в Європі за запасами уранової руди, може задовольняти власні потреби в енергії та експортувати уран.

Також в Україні зосереджені найбільші запаси літію в Європі, і до 2030 року світовий попит досягне 6 мільйонів тонн літію.

"Ми готові створити спільні підприємства в цій галузі, що, безсумнівно, призведе до стратегічної переваги для ЄС", — зазначив глава уряду.

Ба більше, Україна входить до першої десятки країн з підтвердженими запасами титанової руди. Лише 10% запасів наразі розробляються.

"Ми могли б замінити російський титан на європейському ринку, сприяючи розвитку цивільної промисловості та передових військових технологій ЄС", — додав він.

Проєкт відновлення України, як вважає Шмигаль, стане найважливішим чинником зростання європейської економіки та консолідації блоку. Йдеться про сотні мільярдів доларів, у які можна залучати бізнес із ЄС.

Захист Європи від Росії — що пропонує Україна

Росія хоче посіяти паніку і змусити європейців засумніватися у здатності влади захистити їх. Але у світі знайшлася країна, яка не тільки зіткнулася з різними проявами російської агресії, а й знає, як їм протистояти, вказує глава уряду.

"Ця країна — Україна. Ось чому вступ України до ЄС буде стратегічним кроком, який потрібен насамперед самому блоку. Це посилить його східний фланг у військовому відношенні та збільшить геополітичну вагу у світі. Україна потрібна ЄС для його захисту", — написав Шмигаль.

Вступивши до ЄС, Україна та її Збройні сили могли б стати основою єдиної європейської армії. Загартована в боях армія України може стати альтернативою армії США, що має в Європі понад 65 000 солдатів.

Нагадаємо, економісти говорили, що Україна не зможе сама видобувати рідкоземельні метали. США могли б надати технології і за 10 років Україна вироблятиме готову продукцію і продаватиме її.

Фокус писав, що міністр фінансів США Скотт Бессент привозив в Україну угоду щодо рідкоземельних ресурсів України. Президент Володимира Зеленський її не підписав.