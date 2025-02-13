США привезли в Україну угоду щодо рідкоземельних металів, Зеленський її не підписав, — CNN

Вашингтон доставив Києву угоду щодо використання українських рідкоземельних ресурсів, але Володимир Зеленський спершу хоче отримати гарантії безпеки США. Дональд Трамп тим часом домовляється з Володимиром Путіним, йдеться у статті CNN.

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Рідкоземельні ресурси України були предметом зустрічі міністра фінансів США Скотта Бессента і президента Володимира Зеленського. Однак глава держави не підписав угоду, яку привіз американець, повідомив телеканал CNN.

Зеленський 12 лютого в Києві виступав разом із Бессентом, хоча сподівався особисто зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити широкомасштабне бачення світу. Замість цього йому представили "серйозну людину", яка привезла з Вашингтона фінансову угоду.

Президент України не підписав її і вимагав щоб американські військові брали участь у миротворчій місії після завершення війни з РФ. Гарантії безпеки без Америки є марними, йдеться у статті.

Імовірно, коли Зеленський зустрічався з Бессентом, Трамп вдруге телефонував президенту Росії Володимиру Путіну.

"Це були 48 годин гарячкових снів для Зеленського. Раніше європейські лідери цілий день їхали потягами, щоб сфотографуватися з ним. Тепер він — другий у списку викликів Трампа після Путіна", — повідомили журналісти.

Для Трампа договір із Зеленським не є пріоритетом. Саме з Путіним він прагне укласти мир, хоча технічно Штати не перебувають у стані війни з Росією, підсумували автори.

Нагадаємо, 12 лютого Трамп і Путін розмовляли щодо негайного початку переговорів щодо завершення війни в Україні. Політологи прогнозують, що через три місяці буде зрозуміло, чи можна назвати діалог результативним.

У Німеччині обурювалися переговорами РФ і США, які ведуть "через голови" українців і жителів ЄС. Дзвінок Трампа в Росію став несподіванкою для всіх.