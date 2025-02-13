США привезли в Украину сделку по редкоземельным металлам, Зеленский ее не подписал, — CNN

Вашингтон доставил Киеву соглашение по использованию украинских редкоземельных ресурсов, но Владимир Зеленский сперва хочет получить гарантии безопасности США. Дональд Трамп тем временем договаривается с Владимиром Путиным, говорится в статье CNN.

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Редкоземельные ресурсы Украины были предметом встречи министра финансов США Скотта Бессента и президента Владимира Зеленского. Однако глава государства не подписал сделку, которую привез американец, сообщил телеканал CNN.

Зеленский 12 февраля в Киеве выступал вместе с Бессентом, хотя надеялся лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить широкомасштабное видение мира. Вместо этого ему представили "серьезного человека", который привез из Вашингтона финансовую сделку.

Президент Украины не подписал ее и требовал чтобы американские военные участвовали в миротворческой миссии после завершения войны с РФ. Гарантии безопасности без Америки являются бесполезными, говорится в статье.

Вероятно, когда Зеленский встречался с Бессентом, Трамп второй раз звонил президенту России Владимиру Путину.

"Это были 48 часов лихорадочных снов для Зеленского. Раньше европейские лидеры целый день ехали на поездах, чтобы сфотографироваться с ним. Теперь он — второй в списке вызовов Трампа после Путина", — сообщили журналисты.

Для Трампа договор с Зеленским не является приоритетом. Именно с Путиным он стремится заключить мир, хотя технически Штаты не находятся в состоянии войны с Россией, заключили авторы.

Напомним, 12 февраля Трамп и Путин разговаривали насчет немедленного начала переговоров по завершению войны в Украине. Политологи прогнозируют, что через три месяца будет ясно, можно ли назвать диалог результативным.

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