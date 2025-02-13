"Зрада" или стратегическая игра: что ждет Украину после переговоров Трампа и Путина

В соцсетях активно обсуждают заявления Дональда Трампа после переговоров с Владимиром Путиным. Одна часть экспертов пессимистично настроена относительно перспектив справедливого мира в Украине, другая — призывает не спешить с выводами.

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12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным. По его итогам стороны договорились "немедленно начать переговоры" по завершению войны. Трамп также провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, по результатам которой заявил, что "пришло время остановить эту бессмысленную войну с массовыми и абсолютно ненужными смертями и разрушениями". Фокус собрал реакцию украинских блогеров, журналистов, политиков и политологов на переговоры Трампа и Путина.

Переговоры Трампа и Путина — что они означают

Руководитель Центра поддержки авиаразведки Мария Берлинская после переговоров президента США и РФ написала в Telegram, что условия окончания войны, которые изначально предложат Украине, будут неприемлемыми и во многом унизительными.

"Что это значит? Что пошел процесс заключения сделки. Что идут торги двух империй. Что нас будут пытаться склонить к тем интересам, тому компромиссу, который интересен в первую очередь этим двум игрокам. Что нам как никогда важно сохранять субъектность, силу воли и вежливый, но убедительный тон. Не позволять себя сливать", — отметила волонтер.

Мария Берлинская о переговорах Трампа и Путина о переговорах Трампа и Путина Фото: Скриншот

Переговоры стартовали — какие перспективы

Политолог Владимир Фесенко отметил, что события в треугольнике США-Россия-Украина начали двигаться стремительно, и даже "карколомно".

"Кто-то уже ожидает, что завтра будет мир, а кто-то в панике, что Трамп подружится с Путиным и принудит нас к миру на российских условиях. Советую всем немного успокоиться. С Путиным и, особенно с Трампом, завтра может быть иначе, чем сегодня, а тем более вчера. И то, что они говорят не означает, что именно так и будет", — написал он в Facebook.

По его словам, главный критерий дальнейшего развития переговорного процесса — это согласование и публичное объявление даты, места, формата и повестки дня реальных рабочих переговоров между Россией и Украиной при модерации США, возможно и при участии ЕС. Если этого не будет, то это будет означать, что в позиции России ничего не поменялось.

Владимир Фесенко о переговорах Трампа и Путина Владимир Фесенко о переговорах Трампа и Путина Фото: Скриншот

По мнению политолога Вадима Денисенко, в срок до трех месяцев станет понятно, будет ли этот раунд переговоров результативным. Он призвал украинцев сохранять здравый смысл, ведь уже сейчас "десятки экспертов распространяют предательство на том основании, что разговор Трампа с Путиным был длиннее, чем Трампа с Зеленским".

"Многие пишут: Трамп первым набрал, значит Путин выиграл. Это идиотизм. Стиль переговоров Трампа с Путиным, как минимум, двухуровневый: на верхнем он тепло отзывается персонально о Путине. На нижнем — жестко предупреждает об экономических ударах. Сейчас все зависит от того, какие требования стороны выложат на стол. Сначала они будут жесткими, потом будут смягчаться. А дальше или будет консенсус, или нет. Пока ответа на этот вопрос не существует в принципе", — написал Денисенко в Facebook.

Вадим Денисенко о переговорах Трампа и Путина Фото: Скриншот

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко после переговоров Трампа и Путина написал в Fecebook, что официально стартовал новый этап.

"Как я говорил еще во время выборов в США, Трамп любит побеждать. И теперь если он действительно хочет сделать Америку великой — должен выиграть снова. Все в его руках. Потому что если Путин сейчас не проиграет, он не остановится", — отметил он.

Алексей Гончаренко о переговорах Трампа и Путина о переговорах Трампа и Путина Фото: Скриншот

Переговоры Трампа и Путина — будет ли мир

Разговор Трампа и Путина вряд ли приблизит мир, лишь может "умиротворить агрессора по типу 1937-1938 годов ХХ века в Европе", считает политический эксперт Андрей Смолий.

"Трамп фактически легализовал международного преступника, террориста и убийцу — Путина. Вывел его на цивилизованную арену. Вернул к жизни того, кто развязал самые кровавые бойни новой эпохи и века... Трамп повторил все российские нарративы, которые десятками лет выстраивала роспропаганда. О Второй мировой войне", — отметил он.

Смолий не исключил, что подход Трампа может дать временный эффект эфемерного мира, однако дальнейшие события могут привести к еще более катастрофическим последствиям.

Андрей Смолий о переговорах Трампа и Путина о переговорах Трампа и Путина Фото: Скриншот

Критически относительно переговоров Трампа и Путина высказалась журналистка Татьяна Даниленко.

"Пока что план Трампа выглядит очень простым: Украина отдаст ископаемые за то, что потеряет территории и не получит никаких гарантий безопасности, зато Такер Карлсон получит еще больше поводов лизать зад Путину. Мощно", — отметила она.

Татяна Даниленко о переговорах Трампа и Путина Фото: Скриншот

Журналист Олег Базар считает, что из всех заявлений Дональда Трампа, которые прозвучали накануне, украинцев должно интересовать только продолжение помощи со стороны США. По его убеждению, по состоянию на сейчас нет ничего более важного.

"На вопрос, перестанут ли США помогать Украине, он (Трамп — ред.) заявил, что нет, Америка будет продолжать оказывать помощь Украине, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл", — написал Базар.

Олег Базар о переговорах Трампа и Путина Фото: Скриншот

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко назвал "стратегической неопределенностью в дипломатии" то, что сейчас делают США. Однако по его мнению, это "сознательный подход, при котором государство избегает четко определенных позиций по определенным вопросам, чтобы сохранить гибкость, удержать инициативу и влиять на поведение других акторов".

Андрей Коваленко переговоры Трампа и Путина переговоры Трампа и Путина Фото: Скриншот

"Это позволяет создавать пространство для маневра, предотвращать предсказуемость действий и заставлять оппонента учитывать различные сценарии. Такой подход может быть полезным в сдерживании противника, поддержании стратегического баланса или формировании коалиций. Идет очень сложная стратегическая игра. Не стоит забывать, что США противостоят и России, и Китаю. Украина же находится в сфере стратегических интересов США", — убежден Коваленко.

Напомним, Фокус собрал все, что известно о переговорах Трампа и Путина, касавшихся российско-украинской войны и способов ее завершения.