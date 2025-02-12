Благодарен Трампу: Зеленский рассказал подробности телефонного разговора с президентом США

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели длительный телефонный разговор. Глава Белого дома проинформировал украинского президента о деталях своего разговора с Путиным

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Вечером в среду, 12 февраля, президенты Соединенных Штатов Америки и Украины провели телефонный разговор. Об этом в соцсети Х сообщил главный корреспондент издания Financial Times в Украине Кристофер Миллер.

Трамп и Зеленский прямо сейчас разговаривают по телефону, — сообщил американский журналист, ссылаясь на информацию, которую сообщили ему в Офисе президента на Банковой.

Беседа двух лидеров происходит сразу после разговора Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина. Во время разговора политики обсудили российско-украинскую войну и согласовали первые шаги для завершения боевых действий в Украине.

Разговор Зеленского и Трампа завершился примерно в 19:40 по Киеву. Он длился около часа, рассказал советник президента Дмитрий Литвин.

Как сообщил сам Зеленский, во время разговора с Дональдом Трампом говорили о возможности достичь мира, о готовности Украины работать вместе на уровне команд, о технологических возможностях страны, в частности дроны и другие современные производства.

"Благодарен президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе", — подчеркнул глава государства.

Также, как добавил Зеленский, глава Белого дома проинформировал его о деталях своего разговора с Путиным.

Украина определяет совместные с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир, отметил президент.

Напомним, в интервью The Guardian Зеленский заявил, что если президенту США Дональду Трампу удастся организовать мирные переговоры между РФ и Украиной, Киев предложит вернуть удерживаемые с начала наступления ВСУ в августе 2024 года территории Курской области РФ. Взамен от России он потребует возвращения захваченных украинских земель.

10 февраля информагентство Reuters писало, что президент США Дональд Трамп заявил об успехах и прогрессе в переговорах с РФ и Украиной по завершению войны. Он сказал, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с обеими сторонами.