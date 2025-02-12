Вдячний Трампу: Зеленський розповів подробиці телефонної розмови з президентом США

Дональд Трамп та Володимир Зеленський провели тривалу телефонну розмову. Очільник Білого дому поінформував українського президента про деталі своєї розмови з Путіним.

Related video

Увечері у середу, 12 лютого, президенти Сполучених Штатів Америки та України провели телефонну розмову. Про це у соцмережі Х повідомив головний кореспондент видання Financial Times в Україні Крістофер Міллер.

Трамп і Зеленський прямо зараз розмовляють телефоном, — повідомив американський журналіст, посилаючись на інформацію, яку повідомили йому в Офісі президента на Банковій.

Бесіда двох лідерів відбулася одразу після розмови Дональда Трампа та російського президента Володимира Путіна. Під час розмови політики обговорили російсько-українську війну та погодили перші кроки для завершення бойових дій в Україні.

Розмова Зеленського та Трампа завершилася приблизно о 19:40 за Києвом. Вона тривала майже годину, розповів радник президента Дмитро Литвин.

Як повідомив сам Зеленський, під час розмови із Дональдом Трампом говорили про можливості досягти миру, про готовність України працювати разом на рівні команд, про технологічні можливості країни, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.

"Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом", — наголосив глава держави.

Також, як додав Зеленський, очільник Білого дому поінформував його про деталі своєї розмови з Путіним.

Україна визначає спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир, зазначив президент.

Нагадаємо, в інтерв’ю The Guardian Зеленський заявив, що якщо президенту США Дональду Трампу вдасться організувати мирні переговори між РФ і Україною, Київ запропонує повернути утримувані від початку наступу ЗСУ в серпні 2024 року території Курської області РФ. Натомість від Росії він вимагатиме повернення захоплених українських земель.

10 лютого інформагентство Reuters писало, що президент США Дональд Трамп заявив про успіхи та прогрес у переговорах з РФ та Україною щодо завершення війни. Він сказав, що Сполучені Штати підтримують контакти з обома сторонами.