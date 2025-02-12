Трамп провів телефонну розмову з Путіним: про що домовились політики

Президенти США та РФ домовились поговорити з президентом України щодо завершення війни, ідеться у дописі Дональда Трампа.

Related video

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив тривалу розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Під час розмови вони обговорили російсько-українську війну. Політики погодили перші кроки для завершення бойових дій в Україні. Про деталі розмови Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Трамп повідомив, що в цілому поспілкувався з Путіним на багато тем. Крім України, говорили про Близький Схід, штучний інтелект та інше. Президент США згадав про росіян, які загинули під час Другої світової війни, та запропонував завершити нинішню війну, щоб більше не гинули люди. Після цього політик пояснив, що чого вони домовились:

команди РФ та США починають переговори щодо війни;

повинна відбутись розмова з президентом України Володимиром Зеленським;

у команду перемовників увійде державний секретар США Марк Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, радник з питань національної безпеки Майкл Волц.

Як написав Трамп, Путіна погодився, що головне для подальших перемовин — це "здоровий глузд".

"Ми обоє погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні з Росією/Україною", — написав американський президент.

Трамп про розмову з Путіним 12 лютого Фото: Скриншот

Трамп і Путіна — деталі розмови 12 лютого

Речник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив розмову Путіна та Трампа, написало росЗМІ ТАСС. Тривалість розмови — півтори години, заявив посадовець. Зі слів Пєскова, президент РФ озвучив умову для завершення війни — "слід усунути першопричину". Що саме мається на увазі під "першопричиною", не уточнюється. Обоє погодились, що війна завершиться шляхом перемовин.

Крім розмов про завершення війни, політики обговорили можливість особистої зустрічі. У повідомленні ТАСС вказано, що Путін запросив Трампа приїхати до Москви. Також у Кремлі заявили, що готові прийняти американську контактну групу, яка почне перемовини.

Серед тем, які зачепили президенти, були двосторонні економічні відносини, Близький Схід, ядерна програма Ірану, обмін людьми, які сидять в тюрмах обох країн, написало ТАСС.

На сторінках президента України Володимира Зеленського поки що не було коментарів щодо контактів Трампа і Путіна.

Зазначимо, 12 лютого видання The Guardian опублікувало інтерв'ю президента Зеленського. Серед іншого, президент зауважив, що Путін — людина старшого віку, тому незабаром помре, а він тим часом житиме. Також він розповів про план "Б", якщо НАТО відмовиться захищати Україну.

Нагадуємо, раніше Зеленський висловився щодо того, на який формат переговорів він погодиться. Тим часом Трамп повідомив, що перший урядовець, який від його імені відвідає Україну, буде міністр фінансів.