Готовий до будь-якого формату переговорів: Зеленський про завершення війни у 2025 році (відео)

Політики Заходу почули звернення Володимира Зеленського, який заявив, що Україна зникне, якщо не буде гарантій безпеки від атак РФ і намірів Володимира Путіна знищити українців.

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Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю британській телемережі ITV Plus. Одна з тем, піднята під час розмови, стосувалась намірів президента Російської Федерації Володимира Путіна. Зеленський пояснив, що росіянин воює не за корисні копалини та за більшу територію. Насправді Путін хочу знищити Україну та українців, а тоді піде далі в Європу. Про наслідки перемоги РФ і про готовність до перемовин український президент сказав під час розмови, опублікованій в YouTube-каналі "Зе!Президент".

Інтерв'ю Зеленського ITV Plus - про Путіна та погрози Європі та США

Зеленський попередив країни Європи та Америки, що Путін не збирається зупиняться в Україні. На думку українця, очільник Кремля має усталені погляди, відповідно до яких, доки він буде жити, доти убиватиме інших людей. Глава держави згадав, що раніше президент РФ говорив про ймовірний вступ до НАТО, про демократію, але згодом змінив думку. Путін протягом 20 років повністю змінив світогляд і "він живе в іншому вимірі іншої Росії", зауважив він.

"Перемога Путіна — це програш західного світу і Європи, і Америки. І він ніколи не зупиниться. І він ніколи не зупиниться. Він йде не просто за цим [за надрами, землею], він просто хоче нас вбити. І саме тому його треба зупинити. Це говорить про те, що він піде далі. Він піде далі Литву, Латвію, Естонію, Польщу", — сказав Зеленський.

Заява Зеленського про переговори та вибори

Український президент також заявив, що у 2025 році війна може закінчитись. На його думку, є певні передумови, крім того, на це налаштований президент США Дональд Трамп. Водночас завершення війни можливе лише тоді, коли Україна матиме вагомі гарантії безпеки. Він, своєю чергою, готовий до перемовин, якщо будуть гарантії.

"Готовий до будь-якого формату переговорів", — заявив гарант.

Ще одне питання, про яке згадав політик — вибори. З його слів, якщо будуть вибори, то Україна втратить армію. Крім того, складно влаштувати голосування військових, а громадяни заперечують проти голосування під час війни.

Основне з інтерв'ю Зеленського

Інші заяви Зеленського стосувались наступних проблем:

про вдалі бойові дії ЗСУ в Курській області;

про завершення війни, про умови справедливого миру, на який Україна погодиться у випадку гарантій безпеки;

про проблему заморожування бойових дій та звільнення окупованих територій.

Останні слова президента України — звернення до політиків Британії, ЄС, США.

"Якщо ми програємо, я вважаю, що це найважливіше — то ми втратимо все. Ми не можемо втратити людей у ​​світі, які є на нашому боці, тому це дуже важливо. Справжня безпека сьогодні — гарантії для України", — підсумував Зеленський.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з Володимиром Путіним, написало видання New York Post. Зі слів Трампа, розмов було кілька, але про тривалість він не повідомив. Американський президент заявив, що очільника Кремля також турбують загиблі на війні. Чи ішлося про умови заморожування бойових дій, не відомо.

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