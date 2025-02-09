Готов к любому формату переговоров: Зеленский о завершении войны в 2025 году (видео)

Политики Запада услышали обращение Владимира Зеленского, который заявил, что Украина исчезнет, если не будет гарантий безопасности от атак РФ и намерений Владимира Путина уничтожить украинцев.

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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британской телесети ITV Plus. Одна из тем, поднятая во время разговора, касалась намерений президента Российской Федерации Владимира Путина. Зеленский объяснил, что россиянин воюет не за полезные ископаемые и за большую территорию. На самом деле Путин хочет уничтожить Украину и украинцев, а тогда пойдет дальше в Европу. О последствиях победы РФ и про готовность з переговорам украинский президент сказал во время разговора, опубликованном в YouTube-канале "Зе!Президент".

Интервью Зеленского ITV Plus - о Путине и угрозах Европе и США

Зеленский предупредил страны Европы и Америки, что Путин не собирается останавливаться в Украине. По мнению украинца, глава Кремля имеет устоявшиеся взгляды, согласно которым, пока он будет жить, до тех пор будет убивать других людей. Глава государства вспомнил, что ранее президент РФ говорил о вероятном вступлении в НАТО, о демократии, но впоследствии изменил мнение. Путин за 20 лет полностью изменил мировоззрение и "он живет в другом измерении другой России", отметил он.

"Победа Путина — это проигрыш западного мира и Европы, и Америки. И он никогда не остановится. И он никогда не остановится. Он идет не просто за этим [за недрами, землей], он просто хочет нас убить. И именно поэтому его надо остановить. Это говорит о том, что он пойдет дальше. Он пойдет дальше Литву, Латвию, Эстонию, Польшу", — сказал Зеленский.

Украинский президент также заявил, что в 2025 году война может закончиться. По его мнению, есть определенные предпосылки, кроме того, на это настроен президент США Дональд Трамп. В то же время завершение войны возможно только тогда, когда Украина будет иметь весомые гарантии безопасности. Он, в свою очередь, готов к переговорам, если будут гарантии.

"Готов к любому формату переговоров", — заявил гарант.

Еще один вопрос, о котором упомянул политик — выборы. С его слов, если будут выборы, то Украина потеряет армию. Кроме того, сложно устроить голосование военных, а граждане возражают против голосования во время войны.

Другие заявления Зеленского касались следующих проблем:

об удачных боевых действиях ВСУ в Курской области;

о завершении войны, об условиях справедливого мира, на который Украина согласится в случае гарантий безопасности;

о проблеме замораживания боевых действий и освобождения оккупированных территорий.

Последние слова президента Украины — обращение к политикам Британии, ЕС, США.

"Если мы проиграем, я считаю, что это самое важное — то мы потеряем все. Мы не можем потерять людей в мире, которые на нашей стороне, поэтому это очень важно. Настоящая безопасность сегодня — гарантии для Украины", — подытожил Зеленский.

Отметим, президент США Дональд Трамп разговаривал с Владимиром Путиным, написало издание New York Post. По словам Трампа, разговоров было несколько, но о продолжительности он не сообщил. Американский президент заявил, что главу Кремля также беспокоят погибшие на войне. Речь шла об условиях замораживания боевых действий, неизвестно.

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