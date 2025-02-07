Курська область в обмін на окуповані території: Трамп може схилити Путіна до угоди, — ЗМІ

Британське видання пише, що заяви Трампа про Сектор Гази мають непокоїти Москву, бо натхненний успіхами на Близькому Сході президент США захоче досягти стійкого миру в Україні.

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Заявив американського президента Дональда Трампа про те, що США візьмуть Сектор Гази під свій контроль, можуть свідчити, що для завершення війни в Україні президенту РФ Володимиру Путіну доведеться повернути велику частину окупованих територій в обмін на захоплені українськими бійцями райони Курської області, пише The Telegraph.

На думку автора статті, заяви Трампа про Сектор Гази повинні схвилювати Кремль, бо "підбадьорений перемир'ям у Газі", президент США забажає досягти щодо України угоди, якої будуть дотримуватися. Оскільки розмови про статус-кво не знайдуть підтримки у Києві, єдиний спосіб встановити тривалий мир — повернення Україні частини, чи навіть усієї території, яку окупувала Росія. Журналіст припускає, що Путін буде змушений обміняти захоплені землі на втрачені території в Курській області, щоб "зберегти обличчя та своє майбутнє в Кремлі".

Автор матеріалу зазначає, що Трамп прагне бути видатним лідером і "миротворцем 21-го століття". Він має набагато більше шансів досягти миру в Україні, ніж у Газі, бо російська економіка "перебуває у вільному падінні" через санкції, що викликає невдоволення в російських еліт.

"Трамп і західні гроші могли б говорити в Україні та Росії голосніше, ніж коли-небудь у Газі, Аммані та Каїрі", — пише журналіст The Telegraph.

Він додає, що 47-й президент США також прагне якнайшвидше передати проблему захисту Європи в руки європейських лідерів, оскільки його все менше цікавлять проблеми за межами материкової Америки.

Нагадаємо, 7 лютого у звіті американського Інституту вивчення війни писали, що протягом попередньої доби ЗСУ почали новий контрнаступ і просунулися вглиб Курської області на 5 км.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 6 лютого сказав, що, на його думку, офіційного мирного плану Трампа ще не існує. Він зазначив, що Україна і США працюватимуть разом над його розробкою, і закликав дочекатися офіційних перемовин і заяв.

Також 6 лютого Дональд Трамп у своїй соцмережі TruthSocial заявив, що Ізраїлю варто було б передати Сектор Гази США після завершення бойових дій. За його словами, Сполучені Штати залучать фахівців з усього світу для "великої та видовищної відбудови" регіону.