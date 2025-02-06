"Буде видовищна відбудова": Трамп сказав, що Ізраїль віддасть Сектор Гази США після війни

Американський лідер говорить, що Штати залучать до відновлення регіону будівельників з усього світу, а палестинців переселять до безпечніших і "красивіших" громад.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль передасть Сполученим Штатам Сектор Гази після завершення бойових дій. Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.

За його словами, палестинців при цьому переселили б до безпечніших і "красивіших" громад з новою сучасною забудовою в регіоні.

"У них дійсно буде шанс бути в безпеці, щасливими та вільними", — запевнив Трамп.

Він сказав, що Сполучені Штати залучать великі команди будівельників з усього світу, щоб "повільно й обережно" розпочати в Секторі Гази будівництво. Дональд Трамп пообіцяв, що це буде "один із найбільших і найвидовищніших проєктів відбудови такого роду на Землі".

"Ніякі солдати США не потрібні! Запанувала б стабільність в регіоні!", — написав американський президент.

Президент США планує реконструювати Сектор Гази Фото: Скриншот

Заяви Дональда Трампа про Сектор Гази

Під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Білому домі 5 лютого Дональд Трамп говорив, що США візьмуть Сектор Гази "під контроль", а місцевих палестинських жителів переселять до інших країн. Він пообіцяв перетворити цю територію на "Рів'єру Близького Сходу" і запевнив, що там житимуть "люди з усього світу". За його словами, Сполучені Штати очистять землі Сектору Гази від нерозірваних бомб і снарядів, знесуть зруйновані будівлі та проведуть реконструкцію, яка створить тисячі робочих місць і "позбавить палестинців болю і витрат на нове відновлення".

Нагадаємо, 6 лютого ЗМІ повідомляли, що президент США оголосив про передачу Ізраїлю "Матері всіх бомб", яка важить 11 тонн і може знищувати об'єкти під землею.

5 лютого британська Daily Mail писала, що Дональд Трамп залишив інструкції "знищити" Іран, якщо іранці його вб'ють.