Буш і Байден боялися: Трамп оголосив про передачу Ізраїлю "Матері всіх бомб"

Попередні президенти США побоювалися постачати Ізраїлю таку зброю через можливу ескалацію. Бомба важить 11 тонн і може знищити підземні об'єкти, такі як іранські ядерні комплекси.

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжує вести жорстку політику в близькосхідному регіоні. Після заяви про потенційне встановлення контролю США над Газою тепер він робить кроки, які можуть змінити співвідношення сил у регіоні. Про це пише Bild.

Адміністрація президент США оголосила про постачання Ізраїлю однієї з найпотужніших неядерних бомб — MOAB, так званої "Матері всіх бомб".

Експерти припускають, що повідомлення про передачу МОАВ можна розглядати як сигнал для можливої атаки на іранські ядерні об'єкти. За відомостями ізраїльської розвідки, в Ірану вже цього року може з'явитися ядерна зброя.

За словами журналістів, однією з причин такої жорсткої зовнішньої політичної лінії Трампа стали повідомлення про плани спецслужб Ірану ліквідувати американського президента.

"Якщо вони це зроблять, їх просто зітруть з лиця землі", — пригрозив Трамп, зазначивши, що вже існує відповідне розпорядження в разі нападу.

Бомба MOAB

Творець бомби GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Ел Веймортс і Джозеф Фелленц, провідний виробник моделей розглядають прототип перед фарбуванням

Бомба важить 11 тонн і може знищити розташовані глибоко під землею об'єкти, наприклад іранські ядерні комплекси. Колишні глави Білого дому — від Джорджа Буша до Джо Байдена — не постачати Ізраїлю таку зброю через побоювання ескалації. Але Трамп уперше дав зелене світло на передачу MOAB.

Нагадаємо, що, за даними журналістів NBC, у Білому домі спостерігається розкол через мирні переговори й способи тиску на Путіна.

Також Фокус у своєму матеріалі з'ясовував, що буде підписувати Зеленський і навіщо потрібен Трамп.