Буш и Байден боялись: Трамп объявил о передаче Израилю "Матери всех бомб"

Предыдущие президенты США опасались поставлять Израилю такое оружие из-за возможной эскалации. Бомба весит 11 тонн и может уничтожить подземные объекты, такие как иранские ядерные комплексы.

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжает вести жесткую политику в ближневосточном регионе. После заявления о потенциальном установлении контроля США над Газой теперь он предпринимает шаги, могущие изменить соотношение сил в регионе. Об этом пишет Bild.

Администрация президент США объявила о поставке Израилю одной из самых мощных неядерных бомб — MOAB, так называемой "Матери всех бомб".

Эксперты допускают, что сообщение о передачи МОАВ можно рассматривать как сигнал для возможной атаки на иранские ядерные объекты. По сведениям израильской разведки, у Ирана уже в этом году может появиться ядерное оружие.

По словам журналистов, одной из причин столь жесткой внешней политической линии Трампа стали сообщения о планах спецслужб Ирана ликвидировать американского президента.

"Если они это сделают, их просто сотрут с лица земли", — пригрозил Трамп, отметив, что уже существует соответствующее распоряжение в случае нападения.

Бомба MOAB

Создатель бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Эл Веймортс и Джозеф Фелленц, ведущий изготовитель моделей рассматривают прототип перед покраской

Бомба весит 11 тонн и может уничтожить расположенные глубоко под землей объекты, например иранские ядерные комплексы. Прежние главы Белого дома — от Джорджа Буша до Джо Байдена — не поставлять Израилю такое оружие из-за опасений эскалации. Но Трамп впервые дал зеленый свет на передачу MOAB.

Напомним, что, по данным журналистов NBC, в Белом доме наблюдается раскол из-за мирных переговоров и способов давления на Путина.

Также Фокус в своем материале выяснял, что будет подписывать Зеленский и зачем нужен Трамп.