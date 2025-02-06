"Будет зрелищное восстановление": Трамп сказал, что Израиль отдаст Сектор Газы США после войны

Американский лидер говорит, что Штаты привлекут к восстановлению региона строителей со всего мира, а палестинцев переселят в более безопасные и "красивые" общины.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль передаст Соединенным Штатам Сектор Газа после завершения боевых действий. Об этом он написал в своей соцсети TruthSocial.

По его словам, палестинцев при этом переселили бы в более безопасные и "красивые" общины с новой современной застройкой в регионе.

"У них действительно будет шанс быть в безопасности, счастливыми и свободными", — заверил Трамп.

Он сказал, что Соединенные Штаты привлекут большие команды строителей со всего мира, чтобы "медленно и осторожно" начать в Секторе Газа строительство. Дональд Трамп пообещал, что это будет "один из крупнейших и самых зрелищных проектов восстановления такого рода на Земле".

"Никакие солдаты США не нужны! Воцарилась бы стабильность в регионе!", — написал американский президент.

Президент США планирует реконструировать Сектор Газы Фото: Скриншот

Заявления Дональда Трампа о Секторе Газа

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Белом доме 5 февраля Дональд Трамп говорил, что США возьмут Сектор Газа "под контроль", а местных палестинских жителей переселят в другие страны. Он пообещал превратить эту территорию в "Ривьеру Ближнего Востока" и заверил, что там будут жить "люди со всего мира". По его словам, Соединенные Штаты очистят земли Сектора Газа от неразорвавшихся бомб и снарядов, снесут разрушенные здания и проведут реконструкцию, которая создаст тысячи рабочих мест и "избавит палестинцев от боли и расходов на новое восстановление".

Напомним, 6 февраля СМИ сообщали, что президент США объявил о передаче Израилю "Матери всех бомб", которая весит 11 тонн и может уничтожать объекты под землей.

5 февраля британская Daily Mail писала, что Дональд Трамп оставил инструкции "уничтожить" Иран, если иранцы его убьют.