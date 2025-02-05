Трамп заявил, что США возьмут Сектор Газа "под контроль", а палестинцев выселят

Президент США утверждает, что построит на месте Газы "Ривьеру Ближнего Востока".

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Президент США Дональд Трамп дал в Белом доме совместную пресс-конференцию вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. И сделал ряд шокирующих заявлений по поводу Газы и проживающих там людей. Трамп изложил новый необычный план, согласно которому Соединенные Штаты берут под контроль охваченный войной сектор Газа , а его палестинское население переселяют в соседние страны. После его заявления среди журналистов начался шум. Об этом пишет Daily Mail.

Пресс-конференция Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху

Это последний этап плана Дональда Трампа по восстановлению территории, которую он уже пообещал превратить в "Ривьеру Ближнего Востока".

"США захватят сектор Газа, и мы тоже справимся с этим. Мы будем владеть им и нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на месте. Разровняем это место и избавимся от разрушенных зданий", — сообщил президент США.

По его мнению, реконструкция создаст тысячи рабочих мест и избавит палестинцев от боли и расходов на новое восстановление.

Когда репортер спросил, может ли это повлечь за собой применение военной силы, Трамп ответил: "Если это необходимо".

А когда его спросили, кто там будет жить, он ответил: "Я представляю, что там будут жить люди со всего мира".

Президент США Дональд Трамп Фото: The White House

Он утверждал, что его планы основаны на гуманистических идеалах и пользуются поддержкой на самом высоком уровне.

Нетаньяху, которому грозит международное преследование и ослабление поддержки на родине, похвалил Трампа за его радикальное решение ситуации в Газе.

Он также заявил, что стоит обратить внимание на последнюю идею Трампа о "другом будущем" для клочка земли, где сейчас ХАМАС контролирует ситуацию и удерживает заложников.

"Вы видите то, что другие отказываются видеть. Вы говорите то, что другие отказываются говорить. И после того, как челюсти отвисают, люди чешут затылки и говорят: "Знаете, он прав", — сообщил премьер-министр Израиля.

Биньямин Нетаньяху стал первым иностранным лидером, встретившимся с Дональдом Трампом в Белом доме с момента его приведения к присяге на второй срок.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: The White House

Трамп заявил, что планирует посетить Газу, Израиль и Саудовскую Аравию во время будущей поездки на Ближний Восток, но не сообщил никаких подробностей. Но он заявил, что его решение по Газе "принесет большую стабильность в эту часть Ближнего Востока, а может быть, и на весь Ближний Восток".

"Все, с кем я говорил… это решение далось мне нелегко… Все, с кем я говорил, в восторге от идеи, что этот участок земли будет принадлежать Соединенным Штатам", — резюмировал он.

Реакция на заявление Дональда Трампа

В Восточной комнате Белого дома собралось столько журналистов, что им не хватало места. Они пытались привлечь внимание президента США, поднимая руки. Но не всем это удавалось.

Афганская журналистка Белого дома Назира Карими, которая протиснулась вперед, спросила о своей родной стране.

"У вас есть план по изменению ситуации в Афганистане? Вы признаете Талибан?" — спросила она.

"У вас прекрасный голос и прекрасный акцент. Единственная проблема в том, что я не понимаю ни слова из того, что вы говорите", — сказал Трамп.

Другой репортер попытался помочь. "Она спрашивает о Талибане", — сказал он.

Президент пожал плечами: "Я просто скажу это. Удачи. Живите в мире".

Его заявление о "Ближневосточной Ривьере" было встречено шумом, так как критики восприняли это, как замаскированную "этническую чистку".

Но Трамп полностью контролировал ситуацию и сам общался с журналистами, вместо того чтобы следовать традиции и позволить пресс-секретарю управлять журналистами.

Напомним, ранее Дональд Трамп начал кампанию против USAID, Агентства США по международному развитию. Его соратник Илон Маск уже заявил, что агентство будет закрыто, а на сайте Белого дома продемонстрировали, на что USAID тратило деньги.