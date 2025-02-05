Трамп заявив, що США візьмуть Сектор Гази "під контроль", а палестинців виселять

Президент США стверджує, що побудує на місці Гази "Рів'єру Близького Сходу".

Related video

Президент США Дональд Трамп дав у Білому домі спільну пресконференцію разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. І зробив низку шокуючих заяв щодо Гази та людей, які там проживають. Трамп виклав новий незвичайний план, згідно з яким Сполучені Штати беруть під контроль охоплений війною Сектор Гази, а його палестинське населення переселяють у сусідні країни. Після його заяви серед журналістів почався галас. Про це пише Daily Mail.

Пресконференція Дональда Трампа і Беньяміна Нетаньягу

Це останній етап плану Дональда Трампа з відновлення території, яку він уже пообіцяв перетворити на "Рів'єру Близького Сходу".

"США захоплять Сектор Гази, і ми теж впораємося з цим. Ми володітимемо ним і нестимемо відповідальність за демонтаж усіх небезпечних бомб, що не розірвалися, та іншої зброї на місці. Розрівняємо це місце і позбудемося зруйнованих будівель", — повідомив президент США.

На його думку, реконструкція створить тисячі робочих місць і позбавить палестинців болю і витрат на нове відновлення.

Коли репортер запитав, чи може це спричинити застосування військової сили, Трамп відповів: "Якщо це необхідно".

А коли його запитали, хто там житиме, він відповів: "Я уявляю, що там житимуть люди з усього світу".

Президент США Дональд Трамп Фото: The White House

Він стверджував, що його плани засновані на гуманістичних ідеалах і мають підтримку на найвищому рівні.

Беньямін Нетаньягу, якому загрожує міжнародне переслідування і ослаблення підтримки на батьківщині, похвалив Трампа за його радикальне вирішення ситуації в Газі.

Він також заявив, що варто звернути увагу на останню ідею Трампа про "інше майбутнє" для клаптика землі, де зараз ХАМАС контролює ситуацію та утримує заручників.

"Ви бачите те, що інші відмовляються бачити. Ви говорите те, що інші відмовляються говорити. І після того, як щелепи відвисають, люди чухають потилиці і кажуть: "Знаєте, він має рацію", — повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Беньямін Нетаньягу став першим іноземним лідером, який зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі з моменту його приведення до присяги на другий термін.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу Фото: The White House

Трамп заявив, що планує відвідати Газу, Ізраїль і Саудівську Аравію під час майбутньої поїздки на Близький Схід, але не повідомив жодних подробиць. Але він заявив, що його рішення щодо Гази "принесе більшу стабільність у цю частину Близького Сходу, а можливо, і на весь Близький Схід".

"Усі, з ким я говорив… це рішення далося мені нелегко… Усі, з ким я говорив, у захваті від ідеї, що ця ділянка землі належатиме Сполученим Штатам", — резюмував він.

Реакція на заяву Дональда Трампа

У Східній кімнаті Білого дому зібралося стільки журналістів, що їм не вистачало місця. Вони намагалися привернути увагу президента США, піднімаючи руки. Але не всім це вдавалося.

Афганська журналістка Білого дому Назіра Карімі, яка протиснулася вперед, запитала про свою рідну країну.

"У вас є план зі зміни ситуації в Афганістані? Ви визнаєте Талібан?" — запитала вона.

"У вас прекрасний голос і прекрасний акцент. Єдина проблема в тому, що я не розумію жодного слова з того, що ви говорите", — сказав Трамп.

Інший репортер спробував допомогти. "Вона запитує про Талібан", — сказав він.

Президент знизав плечима: "Я просто скажу це. Удачі. Живіть у мирі".

Його заяву про "Близькосхідну Рив'єру" зустріли з галасом, оскільки критики сприйняли це як замасковану "етнічну чистку".

Але Трамп повністю контролював ситуацію і сам спілкувався з журналістами, замість того, щоб слідувати традиції і дозволити прессекретареві керувати журналістами.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп почав кампанію проти USAID, Агентства США з міжнародного розвитку. Його соратник Ілон Маск уже заявив, що агентство буде закрито, а на сайті Білого дому продемонстрували, на що USAID витрачало гроші.