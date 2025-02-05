Трамп сообщил, что оставил инструкции "уничтожить" Иран, если те его убьют (видео)

Дональд Трамп подписал в Овальном кабинете указ, в котором подробно описывалась кампания "максимального давления" в рамках усилий по предотвращению получения Ираном ядерного оружия.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что оставил инструкции "уничтожить" Иран, если представители этой страны его убьют. Трамп раскритиковал президента Джо Байдена за то, что тот не сделал такого же строгого предупреждения за четыре года пребывания у власти. Об этом пишет Daily Mail.

Дональд Трамп велел уничтожить Иран

"Если они это сделают, их уничтожат. Я оставил инструкции. Если они это сделают, их уничтожат, ничего не останется", — сообщил Дональд Трамп. Когда президента США попросили пояснить свои высказывания, он выдвинул ту же угрозу.

"Это было бы названо полным уничтожением", — сказал Трамп.

Он раздраженно заметил, что Джо Байден, его предшественник на посту президента США должен был вынести такое же предупреждение.

" Байден должен был это сказать, но он этого не сделал. Я не знаю, почему. Может быть, недостаток интеллекта? Но он этого не сказал", — пожаловался Трамп.

Трамп вывел США из иранской ядерной сделки, заключенной при Обаме, а затем дал добро на убийство Сулеймани в январе 2020 года, когда иранский военный находился в аэропорту Багдада.

С тех пор Трамп и ряд работающих на него чиновников США подвергались угрозе убийства со стороны Ирана.

За несколько недель до выборов 2024 года Джо Байден заставил должностных лиц Совета национальной безопасности дать понять Ирану, что любое покушение на жизнь Трампа будет считаться актом войны.

Трамп использовал более наглядные выражения, заявив, что если бы он был президентом, то сказал бы Ирану, что его "разнесут вдребезги", если пострадают американские чиновники.

"Если бы я был президентом, я бы сообщил угрожающей стране, в данном случае Ирану, что если вы сделаете что-либо, чтобы навредить этому человеку, мы разнесем ваши крупнейшие города и саму страну в пух и прах", — заявлял Трамп.

Два года назад верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи распространил анимированное видео, на котором беспилотник стреляет по Трампу на его поле для гольфа.

А 4 февраля Трамп заявил, что главной целью США по-прежнему является предотвращение превращения Ирана в ядерную державу.

"У них не может быть ядерного оружия. Я думаю, они близки, они близки. Я думаю, они слишком близки", — заявил Трамп в Овальном кабинете.

Он сказал, что указ, который он подписывает, "очень жесткий" для Ирана, но он предпочел бы заключить сделку.

"Итак, я подписываю это, и мне не нравится это делать, но у меня на самом деле нет особого выбора, потому что мы должны быть сильными и твердыми, и я надеюсь, что это вообще не будет использовано в какой-либо значительной мере. Было бы здорово, если бы у нас был Ближний Восток и, возможно, весь мир в полном мире", — сказал Трамп.

На вопрос о том, встретится ли президент США с иранскими лидерами, он ответил: "Я бы это сделал".

Напомним, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп заявил, что хочет превратить сектор Газа в "ближневосточную Ривьеру" и введет войска США, если потребуется.