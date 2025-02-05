Трамп повідомив, що залишив інструкції "знищити" Іран, якщо ті його вб'ють (відео)

Дональд Трамп підписав в Овальному кабінеті указ, у якому детально описувалася кампанія "максимального тиску" в рамках зусиль із запобігання отриманню Іраном ядерної зброї.

Related video

Президент США Дональд Трамп заявив, що залишив інструкції "знищити" Іран, якщо представники цієї країни його вб'ють. Трамп розкритикував президента Джо Байдена за те, що той не зробив такого ж суворого попередження за чотири роки перебування при владі. Про це пише Daily Mail.

Дональд Трамп велів знищити Іран

"Якщо вони це зроблять, їх знищать. Я залишив інструкції. Якщо вони це зроблять, їх знищать, нічого не залишиться", — повідомив Дональд Трамп. Коли президента США попросили пояснити свої висловлювання, він висунув ту саму погрозу.

"Це було б названо повним знищенням", — сказав Трамп.

Він роздратовано зауважив, що Джо Байден, його попередник на посаді президента США, мав би винести таке саме попередження.

" Байден мав це сказати, але він цього не зробив. Я не знаю, чому. Можливо, брак інтелекту? Але він цього не сказав", — поскаржився Трамп.

Трамп вивів США з іранської ядерної угоди, укладеної за Обами, а потім дав добро на вбивство Сулеймані в січні 2020 року, коли іранський військовий перебував в аеропорту Багдада.

Відтоді Трамп і низка чиновників США, які працюють на нього, зазнавали погрози вбивства з боку Ірану.

За кілька тижнів до виборів 2024 року Джо Байден змусив посадовців Ради національної безпеки дати зрозуміти Ірану, що будь-який замах на життя Трампа вважатиметься актом війни.

Трамп використовував більш наочні вирази, заявивши, що якби він був президентом, то сказав би Ірану, що його "рознесуть вщент", якщо постраждають американські чиновники.

"Якби я був президентом, я б повідомив загрозливій країні, в даному випадку Ірану, що якби ви зробите що-небудь, щоб зашкодити цій людині, ми рознесемо ваші найбільші міста і саму країну в пух і прах", — заявляв Трамп.

Два роки тому верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї поширив анімоване відео, на якому безпілотник стріляє по Трампу на його полі для гольфу.

А 4 лютого Трамп заявив, що головною метою США, як і раніше, є запобігання перетворенню Ірану на ядерну державу.

"У них не може бути ядерної зброї. Я думаю, вони близькі, вони близькі. Я думаю, вони занадто близькі", — заявив Трамп в Овальному кабінеті.

Він сказав, що указ, який він підписує, "дуже жорсткий" для Ірану, але він волів би укласти угоду.

"Отже, я підписую це, і мені не подобається це робити, але у мене насправді немає особливого вибору, тому що ми повинні бути сильними і твердими, і я сподіваюся, що це взагалі не буде використано в будь-якій значній мірі. Було б чудово, якби у нас був Близький Схід і, можливо, весь світ у повному мирі", — сказав Трамп.

На запитання про те, чи зустрінеться президент США з іранськими лідерами, він відповів: "Я б це зробив".

Нагадаємо, на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу Дональд Трамп заявив, що хоче перетворити сектор Гази на "близькосхідну Рів'єру" і введе війська США, якщо буде потрібно.