Детали плана Трампа по Украине утекли сеть: Зеленому и ЕС будет сложно принять условия, — The Sun

По словам журналистов, в предполагаемом плане сообщается, что Владимир Путин должен быть остановлен, а линия фронта заморожена посредством режима прекращения огня к грядущей Пасхе.

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Ожидается, что план того, как завершить трехлетнюю полномасштабную войну в Украине, за авторством Дональда Трампа, представят на следующей неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет The Sun.

В его копии, которая стала доступна журналистам благодаря информационной утечке, содержатся условиях, с которыми будет сложно согласиться президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. В предполагаемом плане сообщается, что президент Владимир Путин должен быть остановлен, а линия фронта, которую беспрерывно продвигают российские войска — заморожена. Посредством режима прекращения огня к грядущей Пасхе.

План Трампа

Европейские солдаты, в т.ч. британские могут быть дислоцированы, чтобы гарантировать, что повторно вторжения со стороны России не последует. Контингент ЕС должен будет патрулировать демилитаризованную зону. Но участие американской армии не предвидится.

В свою очередь, Украине придется объявить нейтралитет на вступление в НАТО. Но к 2030 году страна сможет присоединиться к ЕС. Трамп хочет, чтобы ЕС взял на себя ответственность в послевоенном восстановлении Украины.

США продолжат поддержку украинских войск, но Киеву придется согласится с тем, что оккупированные территории теперь будут принадлежать Москве. В течение нескольких лет санкции против России могут быть ослаблены, а средства, полученные от специальных пошлин, пойдут на финансирование восстановления Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский попросил ядерное оружие, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог ответил.

Также Фокус в своем материале выяснял, что будет подписывать Зеленский и зачем нужен Трамп.