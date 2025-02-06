Деталі плану Трампа щодо України витекли в мережу: Зеленому та ЄС буде складно прийняти умови, — The Sun

За словами журналістів, у передбачуваному плані повідомляється, що Володимир Путін має бути зупинений, а лінія фронту заморожена за допомогою режиму припинення вогню до прийдешнього Великодня.

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Очікується, що план того, як завершити трирічну повномасштабну війну в Україні, за авторством Дональда Трампа, представлять наступного тижня під час Мюнхенської конференції з безпеки. Про це пише The Sun.

У його копії, яка стала доступна журналістам завдяки інформаційному витоку, містяться умови, з якими буде складно погодитися президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам. У передбачуваному плані повідомляється, що президент Володимир Путін має бути зупинений, а лінія фронту, яку безперервно просувають російські війська — заморожена. За допомогою режиму припинення вогню до прийдешнього Великодня.

План Трампа

Європейські солдати, в т.ч. британські, можуть бути дислоковані, щоб гарантувати, що повторного вторгнення з боку Росії не буде. Контингент ЄС повинен буде патрулювати демілітаризовану зону. Але участь американської армії не передбачається.

Своєю чергою, Україні доведеться оголосити нейтралітет на вступ до НАТО. Але до 2030 року країна зможе приєднатися до ЄС. Трамп хоче, щоб ЄС взяв на себе відповідальність у післявоєнному відновленні України.

США продовжать підтримку українських військ, але Києву доведеться погодиться з тим, що окуповані території тепер належатимуть Москві. Протягом кількох років санкції проти Росії можуть бути послаблені, а кошти, отримані від спеціальних мит, підуть на фінансування відновлення України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський попросив ядерну зброю, спецпосланець Трампа по Україні Кіт Келлог відповів.

Також Фокус у своєму матеріалі з'ясовував, що буде підписувати Зеленський і навіщо потрібен Трамп.