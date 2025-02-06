Зеленский попросил ядерное оружие: Келлог ответил, какие шансы на восстановление арсенала, детали

Россия воюет, имея поддержку Китая, Ирана, КНДР, а поддержка Украины администрацией Джо Байдена является "наклейкой на бампер", заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Related video

США не рассматривают серьезно слова президента Украины Владимира Зеленского о восстановлении ядерного оружия для гарантий безопасности. Американские чиновники не замечают, чтобы у украинцев был для этого соответствующий потенциал. Об отношении к ядерному оружию и войне РФ спецпредставитель по вопросам Украины президента США Кит Келлог рассказал Fox News.

Келлог пояснил, что для реагирования на заявления Зеленского следует применить "здравый смысл", которым руководствуется политика Трампа. Из этих соображений он посоветовал проанализировать "имеющиеся результаты и потенциал". После такого анализа становится понятно, следует ли серьезно относиться к восстановлению ядерного арсенала Украины, считает он.

"Шанс того, что они вернут свое ядерное оружие, есть где-то между минимальным и нулевым. Давайте будем честными, мы оба знаем, что этого не произойдет", — привели журналисты слова чиновника США.

При этом Келлог обратил внимание на возможности РФ, которой, ко всему, помогают Китай, Иран, КНДР. Также раскритиковал действия администрации Джо Байдена, которая говорила, что будет помогать Украине столько, сколько нужно. Он назвал такие заявления "наклейкой на бампер", а эффективность санкций — на 3 из 10. При таких условиях до сих пор свободно чувствует себя "теневой флот", который перевозит 70% нефти РФ, а россияне получают нефтедоллары для войны, отметил чиновник.

Также Келлог объяснил, что будет происходить на Мюнхенской конференции по безопасности, которую он посетит 14-18 февраля. По его словам, он будет иметь ряд разговоров с мировыми лидерами о возможных мирных переговоров с РФ.

"Когда вы разрабатываете планы по прекращению этой резни, вы должны убедиться, что чувствуете всех участников игры. Как только мы проведем эти личные дискуссии, тогда действительно сможем работать над уступками. Президент Трамп возглавит эти усилия, и, что хорошо в этом, он прекрасно заключает сделки", — заявил спецпредставитель.

Зеленский о ядерном оружии — детали

Отметим, заявление Зеленского о ядерном оружии прозвучало во время интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Президент пояснил, что в случае прекращения огня Украине нужны серьезные гарантии безопасности. Такие гарантии могли бы дать вступление в НАТО или размещение западных войск вместе с предоставлением большого количества оружия. Если ни первое, ни второе не возможно, то остается ядерное оружие, заявил глава украинского государства.

Между тем осенью западные медиа опубликовали выводы из отчета украинских ученых для Министерства обороны Украины. Ученые оценили возможности Украины по созданию ядерной бомбы. Они написали, что в стране есть ресурсы для создания боеголовки, по мощности близкой к "Толстяку", которую американцы сбросили на Нагасаки. По оценкам, на производство уйдет несколько месяцев.

Напоминаем, 3 февраля издание NV сообщило о подготовке визита Кита Келлога в Киев. Тогда же "Радио Свобода" рассказало об отношении чиновника к уступкам Украины ради завершения войны РФ.