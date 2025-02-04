Просит ядерное оружие: Зеленский о проблемах с НАТО и гарантиях безопасности (видео)

Украине нужно оружие, которым она сможет отразить российский ядерный удар или ракетную атаку, пояснил Владимир Зеленский. При этом политик упомянул о НАТО и восстановлении ядерного арсенала.

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Страны Запада оттягивают вступление Украины в НАТО и это вступление продлится еще много лет. В то же время партнеры не предоставляют оружие, ракет, которые бы защитили украинцев от новых атак РФ. В таком случае гарантией безопасности Украины должно было бы стать ядерное оружие. Об общении с западными партнерами и о ядерном оружии президент Владимир Зеленский сказал во время интервью американскому журналисту Пирсу Моргану.

Морган опубликовал двухминутный фрагмент разговора, в котором украинский президент говори о ядерном оружии. В этом фрагменте Зеленский признал, что вступление в НАТО — это небыстрый процесс, который растянется на десятилетия. В этом контексте он риторически спросил партнеров, как Украине защищаться от зла пока будет продолжаться вступление. По мнению политика, в таком случае стоит говорить о ядерном оружии, ракетах, которые смогут уберечь украинцев от ядерного оружия и ракет РФ.

"Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие, или дадут нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию", — слышно на видео.

Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерные боеголовки, предоставить ракетные комплексы, усилить украинскую армию, отправить западный военный контингент "в те части нашего государства, где мы хотим стабильной ситуации".

С другой стороны, президент Украины вспомнил о заявлениях Владимира Путина, который говорил, что начал вторжение из-за страха перед НАТО. Зеленский отметил, что НАТО не в Украине, можно не бояться, но Кремль почему-то не забирает войска.

"Потому что должна быть логика. Он вторгся, потому что боялся, что мы станем членами. Ладно, мы не члены. Убирайся с нашей земли", — сказал он.

Остальное интервью, а также контекст, в котором прозвучала фраза президента Украины, появится на YouTube с 20:00 (Великобритания) / 15:00 (EST) (в 22:00 по Киеву), сообщил Морган.

Отметим, осенью 2024 года в медиа появились публикации о возможном восстановлении украинского ядерного арсенала. В частности, издание The Times пообщались с учеными, которые рассказали, что самую маленькую боеголовку можно создать в течение нескольких месяцев. При этом правительство Украины уверяло, что ничего в этом направлении не делает и не планирует делать.

Напоминаем, 28 января американский журнал Bulletin of the Atomic Scientists показал, что стрелки"Часов Судного дня" все ближе к полуночи.