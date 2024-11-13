Будет ядерная бомба, если Трамп отзовет помощь: в СМИ рассказали о секретных планах Украины

Украина способна создать ядерную боеголовку и стратегическую дальнобойную ракету, которая летит на расстояние 1 тыс. км. Благодаря этим возможностям под угрозой оказываются военные базы и другие объекты ВС РФ.

Украинская промышленность имеет возможность в течение ближайшего времени создать ядерную бомбу, похожую на ту, которую США сбросили 80 лет назад на японский город Нагасаки. В целом запасов плутония достаточно, чтобы создать сотни боеголовок. Об отчете, в котором подытожили ядерные возможности Украины, и о причинах отказа от безъядерного статуса, рассказало издание The Times.

Журналисты сообщили, что получили доступ к отчету, подготовленному для Министерства обороны Украины. В отчете указано, что есть возможность восстановить украинский ядерный арсенал. Наименьшую боеголовку, похожую на "Толстяка" (Fat Man) примененную в Нагасаки в 1945 году, создадут "в течение нескольких месяцев". Авторы отчета считают, что в стране достаточно возможностей, чтобы повторить технологию, придуманную 80 лет назад в Манхэттенском проекте. Источником плутония для боеголовки станут "отработанные топливные стержни, взятые из украинских ядерных реакторов", говорится в отчете.

Издание опубликовало фотографию бомбы, которую США сбросили на японский город Нагасаки. Мощность Fat Man — 21 кт, вес — 4 600 кг, длина — 3,25 м, диаметр 1,52 м. В результате ядерного взрыва погибло 70 тыс. человек.

Ядерное оружие — бомба "Толстяк" 1945 года, 21 кт Фото: Википедия

Ядерное оружие — каковы возможности Украины

В тексте документа указано, что в Украине есть семь тонн реакторного плутония. Из этого количества вещества можно было бы создать сотни боеголовок и восстановить утраченный ядерный арсенал. В течение короткого срока украинцы смогут создать бомбу с десятой частью мощности "Толстяка". Этой мощности хватило бы, чтобы уничтожить военную базу РФ или другие военные объекты, рассказал журналистам один из авторов отчета — Алексей Йижак, руководитель отдела Национального института стратегических исследований Украины.

"Этого было бы достаточно, чтобы уничтожить целую российскую авиабазу или сосредоточенные военные, промышленные или логистические объекты. Точная мощность ядерного оружия была бы непредсказуемой, поскольку оно использовало бы различные изотопы плутония", — сказал ученый.

Другой собеседник журналистов, сотрудник центра Валентин Бадрак, пояснил, что Украина в течение года создаст баллистическую ракету, которая будет лететь на расстояние 1000 км. По мнению Йижака и Бадрака, критическим моментом в разработке ядерного оружия станет угроза для города Павлоград: если он падет, то под угрозой оккупации окажутся Днепр и Запорожье.

"Если российские войска продвинутся дальше этого рубежа, существует риск, что крупные города Украины могут быть захвачены до того, как ядерное оружие будет создано и развернуто для обороны", — пояснили они.

Отчет представят на конференции, которая состоится в среду 13 ноября с участием украинских министров, говорится в статье. При этом упоминается, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о восстановлении ядерного арсенала в разговоре с тогда еще кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом. Арсенал восстановят в случае, если НАТО откажется принимать Украину под собственный ядерный зонтик в условиях войны с РФ. Кроме того, отмечается, что отчет — не официальный документ, принятый украинским правительством. В то же время он может стать основой для реального решения.

"Украина может разработать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп отзовет военную помощь США. Нарушение Будапештского меморандума ядерной Российской Федерацией является формальными основаниями для выхода из ДНЯО и моральными причинами для пересмотра безъядерного выбора, сделанного в начале 1994 года", — подытоживается в отчете.

Отметим, в октябре заместитель начальника штаба 3 ОШБр Максим Жорин объяснил, что Украина действительно имеет полное право на восстановление ядерного арсенала. По мнению военного, поведение РФ показало, что договоренности с ядерными странами не работают и получить безопасность поможет только аналогичное оружие.

Напоминаем, 12 ноября издание The Sun сообщило, что РФ еще в 2022 году была готова применить ядерное оружие против Украины.