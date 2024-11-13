Буде ядерна бомба, якщо Трамп відкличе допомогу: у ЗМІ розповіли про секретні плани України

Україна здатна створити ядерну боєголовку і стратегічну далекобійну ракету, яка летить на відстань 1 тис. км. Завдяки цим можливостям під загрозою опиняються військові бази та інші об'єкти ЗС РФ.

Українська промисловість має можливість протягом найближчого часу створити ядерну бомбу, схожу на ту, яку США скинули 80 років тому на японське місто Нагасакі. В цілому запасів плутонію достатньо, щоб створити сотні боєголовок. Про звіт, у якому підсумували ядерні можливості України, та про причини відмови від без'ядерного статусу, розповіло видання The Times.

Журналісти повідомили, що отримали доступ до звіту, підготовленого для Міністерства оборони України. У звіті вказано, що є можливість відновити український ядерний арсенал. Найменшу боєголовку, схожу на "Товстуна" (Fat Man) застосовану у Нагасакі у 1945 році, створять "протягом кількох місяців". Автори звіту вважають, що в країні достатньо можливостей, що повторити технологію, вигадану 80 років тому в Манхеттенському проєкті. Джерелом плутонію для боєголовки стануть "відпрацьовані паливні стрижні, взяті з українських ядерних реакторів", ідеться у звіті.

Видання опублікувало світлину бомби, яку США скинули на японське місто Нагасакі. Потужність Fat Man — 21 кт, вага — 4 600 кг, довжина — 3,25 м, діаметр 1,52 м. Внаслідок ядерного вибуху загинуло 70 тис. людей.

Ядерна зброя - бомба "Товстун" 1945 року, 21 кт Фото: Вікіпедія

Ядерна зброя — які можливості України

У тексті документа вказано, що в Україні є сім тонн реакторного плутонію. З цієї кількості речовини можна було б створити сотні боєголовок та відновити втрачений ядерний арсенал. Протягом короткого терміну українці мають можливість створити бомбу з десятою частиною потужності "Товстуна". Цієї потужності вистачило б, щоб знищити військову базу РФ або інші військові об'єкти, розповів журналістам один з авторів звіту — Олексій Їжак, керівник відділу Національного інституту стратегічних досліджень України.

"Цього було б достатньо, щоб знищити цілу російську авіабазу або зосереджені військові, промислові чи логістичні об’єкти. Точна потужність ядерної зброї була б непередбачуваною, оскільки вона використовувала б різні ізотопи плутонію", — сказав науковець.

Інший співрозмовник журналістів, працівник центру Валентин Бадрак, пояснив, що Україна протягом року створить балістичну ракету, яка летітиме на відстань 1000 км. На думку Їжака та Бадрака, критичним моментом у розробці ядерної зброї стане загроза для міста Павлоград: якщо воно впаде, то під загрозою окупації опиняться Дніпро та Запоріжжя.

"Якщо російські війська просунуться далі за цей рубіж, існує ризик, що великі міста України можуть бути захоплені до того, як ядерну зброю буде створено і розгорнуто для оборони", — пояснили вони.

Звіт представлять на конференції, яка відбудеться у середу 13 листопада за участю українських міністрів, ідеться у статті. При цьому згадують, що президент України Володимир Зеленський говорив про відновлення ядерного арсеналу у розмові з тоді ще кандидатом на посаду президента США Дональдом Трампом. Арсенал відновлять у випадку, якщо НАТО відмовиться приймати Україну під власну ядерну парасольку в умовах війни з РФ. Крім того, наголошується, що звіт — не офіційний документ, прийнятий українським урядом. Водночас він може стати основою для реального рішення.

"Україна може розробити елементарну ядерну бомбу протягом кількох місяців, якщо Дональд Трамп відкличе військову допомогу США. Порушення Будапештського меморандуму ядерною Російською Федерацією є формальними підставами для виходу з ДНЯЗ і моральними причинами для перегляду без’ядерного вибору, зробленого на початку 1994 року", — підсумовується у звіті.

Зазначимо, у жовтні заступник начальника штабу 3 ОШБр Максим Жорін пояснив, що Україна дійсно має повне право на відновлення ядерного арсеналу. На думку військового, поведінка РФ показала, що домовленості з ядерними країнами не працюють і отримати безпеки допоможе тільки аналогічна зброя.

Нагадуємо, 12 листопада видання The Sun повідомило, що РФ ще у 2022 році була готова застосувати ядерну зброю проти України.