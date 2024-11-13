Західні війська вже "викинули" б ЗС РФ з України, якби не одне "але", — адмірал НАТО

Голова Військового комітету альянсу Роберт Пітер Бауер пояснив різницю між Афганістаном та Україною. Він спрогнозував, чи дозволить республіканець Дональд Трамп вийти з конфлікту переможцем.

Якби не один нюанс, війська НАТО вже б воювали з Росією на території України. Про це під час пресконференції, організованої Міжнародним інститутом стратегічних досліджень, заявив лейтенант-адмірал Королівського флоту Нідерландів, голова Військового комітету НАТО Роберт Пітер Бауер.

Роберт Пітер Бауер про війська НАТО в Україні — з 1:06:28

З його слів, боротьба в Афганістані — це не те ж саме, що воювати з ЗС РФ в Україні. Адмірал нагадав, що Талібан не мав ядерної зброї на відміну від Москви. Він наголосив, що рішення, чи йти альянсу на такий військовий ризик, є вже політичним питанням.

"Якби росіяни не мали ядерної зброї, ми б вже були в Україні й ми б викинули їх. Але вони мають ядерну зброю, тому це не те саме, що в Афганістані", — запевнив Бауер.

Посадовець НАТО також зауважив, що насправді Афганістан ніколи не мав стратегічного значення. Це також, за його оцінкою, відрізняє Україну, адже країна таке значення має як пов’язана з обговоренням міжнародного порядку та розміщена у серці Європи.

У контексті участі Заходу у війні з Росією Бауер згадав про заяву новообраного президента США Дональда Трампа, що він може зупинити вогонь за 24 години. Адмірал переконаний, що ці слова слід сприймати скоріше як метафору. Він зауважив, що не може уявити, щоб в інтересах Вашингтону було дозволити лідеру РФ Володимиру Путіну "вийти з цього конфлікту переможцем".

"Я вважаю, що також слід дивитися на Північну Корею, тому що вони тепер не тільки безпосередньо беруть участь у війні між Росією та Україною, але вони також отримують підтримку з боку Росії. Йдеться про ядерну зброю, про балістичні ракети в космосі та про все це", — додав Бауер.

Нагадаємо, ексголова МЗС Дмитро Клуба заявив, що президент РФ Володимир Путін "веде війну всього свого життя". За його оцінкою, нині обидві сторони вклали у боротьбу занадто багато, щоб погодитись на напівзаходи.

У військовому аналітичному центрі CDS спрогнозували, що до грудня лінія фронту в Україні "зміститься на 30-35 км". У ЗСУ очікують, що ворожий наступ, який вже набрав небачених з 2022 року темпів, ще пришвидшиться.