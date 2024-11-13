Попереду "ключова битва", а піхоти не вистачає: фронт до грудня зміститься на 35 км, — FT

Військові очікують, що найближчими днями й тижнями ситуація на південному та східному фронтах загостриться. Наступ ЗС РФ, який вже набрав небачених із 2022 року темпів, може ще прискоритись.

У ЗСУ очікують посилення ворожого наступу, адже перед повернення республіканця Дональда Трампа у Білий дім обидві сторони прагнуть здобути перевагу. Про це йдеться у статті The Financial Times, опублікованій 13 листопада.

Останніми місяцями атаки ЗС РФ посилились, на сході російські окупанти просуваються швидше, ніж будь-коли з 2022 року. В Україні очікують, що наступ ще прискориться. Неназваний представник армії розповів журналістам, що на фронт відправляють більше медиків в очікуванні важких боїв найближчими днями й тижнями, "особливо на півдні та сході".

У ЗМІ зауважили, що "ключова битва" назріває і в Курській області РФ. Росія готує 50-тисячне угруповання, до складу якого також належать бійці КНДР, для нової спроби витіснення ЗСУ.

Анонімні високопоставлені українські посадовці пояснили, що в разі припинення наступу ЗС РФ та перехоплення ініціативи до 20 січня, коли Трамп вступить на посаду, Україна могла б довести позицію "переможців". Це додало б шансів переконати новообраного президента США підтримати Київ. Водночас втрата контролю над територіями під Курськом позбавила б "цінного козиря" в потенційних переговорах із Росією.

У кількох гарячих точках фронту ЗС РФ атакують невпинно. Командир артилерійського підрозділу поблизу Курахового, ім’я якого не розкривається, поскаржився на напади ворога з трьох боків. З його слів, бійці "готові відійти", але поки що немає "наказу зверху".

У матеріалі йдеться, що з серпня загарбники захопили вже понад 1 200 квадратних кілометрів — вдвічі більше за територіальні здобутки ЗСУ у Курській області. У військовому аналітичному центрі CDS спрогнозували, що до грудня "лінія фронту, ймовірно, зміститься на 30-35 км на захід від її нинішнього положення".

Водночас командувачі й аналітики вважають найбільшою проблемою України нестачу живої сили, особливо піхоти. У РНБО заявили про намір мобілізувати 160 тисяч осіб у період із листопада по лютий. Однак експерти та неназваний київський чиновник скептично ставляться до цих слів. За їхньою оцінкою, реалістичніше очікувати призову до 100 тисяч осіб.

Повідомляється, що це заповнить приблизно половину дефіциту. Проте навіть ці додаткові сили принесуть покращення, адже деякі українські підрозділи укомплектовані приблизно на третину від необхідного. Два неназвані командири зі східного фронту повідомили, що кваліфікований персонал, зокрема медиків, направили у піхоту.

"Війна іноді потребує таких речей. Я вже посилав своїх кухарів в окопи", — наголосив один із військовослужбовців.

На момент публікації матеріалу в Генштабі та командуванні Сухопутних сил ЗСУ не коментували інформацію про стрімке просування росіян та можливе відправлення медиків і кухарів на фронт.

Нагадаємо, у Sky News повідомили, що ЗСУ не вистачає бійців для утримання позицій на сході. За даними ЗМІ, оборона "добре окопана", але захисникам доводиться використовувати американські танки у піхотних маневрах через брак солдатів на землі.

Аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулись поблизу десятка населених пунктів. За їхньою оцінкою, російські окупанти намагаються змусити оборонців відійти у Кураховому.