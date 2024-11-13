ЗС РФ просунулися поблизу 10 населених пунктів: намагаються змусити ЗСУ відійти, — DeepState

За словами аналітиків, окупаційні війська концентрують свої сили в одній зі шкіл міста Курахове. Росіяни здійснюють механізовані заїзди до будівлі школи, де висаджують піхоту.

За останню добу російські окупаційні війська просунулися біля низки населених пунктів. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселідівці, Іллінці та Юріївці", — йдеться у повідомленні.

На опублікованій у мережі мапі також можна побачити, який зараз вигляд мають кордони захоплених територій і як змінюється ситуація з кожним днем.

Аналітики також наголосили, що ворог концентрує свої сили у районі школи №3 в місті Курахове.

За спостереженнями DeepState, росіяни проводять механізовані заїзди в район школи, висаджують піхоту, після чого намагаються втекти.

"Таким чином склалася ситуація, коли противник присутній в глибині від ЛБЗ (лінія бойового зіткнення. — Ред.), адже немає жодних підтверджень, що ворог контролює східну частину міста", — йдеться у повідомленні.

В DeepState пояснили, що метою таких дій є бажання ЗС РФ закріпитися і змусити Сили оборони відійти за балку Довгу, яка розрізає східну частину міста.

В останньому зведенні Генштаба ЗСУ повідомлялось про 47 бойових зіткнень різної інтенсивності на Курахівському напрямку.

"Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки. Бої продовжуються", — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, Forbes повідомило, що ЗС РФ за тиждень контрнаступу під Курськом втратили 3 батальйони.

12 листопада керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що росіяни готують тактичні штурмові дії на Запорізькому напрямку.