ВС РФ продвинулись вблизи 10 населенных пунктов: пытаются заставить ВСУ отойти, — DeepState

По словам аналитиков, оккупационные войска концентрируют свои силы в одной из школ города Курахово. Россияне осуществляют механизированные заезды в здание школы, где высаживают пехоту.

За последние сутки российские оккупационные войска продвинулись возле ряда населенных пунктов. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки, Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке", — говорится в сообщении.

На опубликованной в сети карте также можно увидеть, как сейчас выглядят границы захваченных территорий и как меняется ситуация с каждым днем.

Аналитики также подчеркнули, что враг концентрирует свои силы в районе школы №3 в городе Курахово.

По наблюдениям DeepState, россияне проводят механизированные заезды в район школы, высаживают пехоту, после чего пытаются убежать.

"Таким образом сложилась ситуация, когда противник присутствует в глубине от ЛБЗ (линия боевого соприкосновения. — Ред.), ведь нет никаких подтверждений, что враг контролирует восточную часть города", — говорится в сообщении.

В DeepState объяснили, что целью таких действий является желание ВС РФ закрепиться и заставить Силы обороны отойти за балку Долгую, которая разрезает восточную часть города.

В последней сводке Генштаба ВСУ сообщалось о 47 боевых столкновениях различной интенсивности на Кураховском направлении.

"Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки. Бои продолжаются", — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, Forbes сообщило, что ВС РФ за неделю контрнаступления под Курском потеряли 3 батальона.

12 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что россияне готовят тактические штурмовые действия на Запорожском направлении.