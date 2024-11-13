Россияне готовят тактические штурмовые действия на Запорожском направлении, — Коваленко

По словам руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, оккупанты рассматривают Кураховское направление, как часть возможных действий в Запорожской области.

Российские оккупационные войска пока не имеют достаточных сил, чтобы осуществить наступление на Запорожье, однако будут пытаться штурмовать в районах нескольких населенных пунктов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко

"Относительно Запорожского направления. Враг готовит именно тактические штурмовые действия в районах нескольких населенных пунктов. Сил для наступления на само Запорожье у врага нет", — написал Коваленко.

Он пояснил, что россияне через своих военкоров будут масштабировать собственные планы для того, чтобы "распространять панику" среди украинского населения.

По его словам, Кураховское направление оккупанты рассматривают, как часть возможных действий в Запорожской области.

"Само же Запорожье враг обстреливает с воздуха, к сожалению", — подчеркнул Коваленко.

пост Коваленко Фото: Скриншот

РФ готовится штурмовать Запорожье?

11 ноября спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что под Запорожьем ВС РФ сконцентрировали "подготовленные штурмовые группы", которые готовы к наступлению.

"(Штурмы, — ред.) могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день", — сказал Волошин.

Он также пояснил, что возможный план россиян — это атаковать бронемашинами, легкой техникой (багги, мотоциклы) и беспилотниками.

Кроме того, 12 ноября аналитики DeepState заявили, что совершенно неизвестно, на чем основываются заявления о наступлении на Запорожье, ведь большого накопления ВС РФ, например, в районе Васильевки (Запорожская область), как об этом говорят — не наблюдается.

Напомним, 11 ноября в СМИ сообщили о наступлении РФ на Запорожье "в любой день".

В этот же день украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Россия планирует взорвать дамбу в Запорожской области и обвинить в этом Украину.