В СМИ сообщили о наступлении РФ на Запорожье "в любой день": что говорят в Генштабе

11 ноября российские подразделения пытались штурмовать в направлении Гуляйполя, а представитель южного командования Сил обороны сообщил о возможности нового наступления РФ на Запорожье. Генштаб ВСУ не комментировал сообщения об активизации россиян на юге.

Под Запорожье ВС РФ перебросили штурмовые подразделения и почти в половину нарастили удары управляемыми авиабомбами. Враг провел разведку и готов наступать в течение ближайших нескольких дней. О деталях нового наступления РФ написало издание Reuters.

Журналисты привели слова представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, который рассказал о новых подразделениях ВС РФ, которые враг перебросил под Запорожье, и об ожидании нового наступления россиян. По его словам, на Запорожском направлении уже находятся "подготовленные штурмовые группы" и они готовы наступать. Украинскому командованию пока не ясно, состоится ли одно большое наступление в каком-то направлении, или речь идет о нескольких меньших штурмах. Ориентировочное время начала наступления ВС РФ — несколько дней, даже не недель.

"[Штурмы] могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день", — привели журналисты слова Волошина.

Возможный план россиян — атаковать бронемашинами, легкой техникой (багги, мотоциклы) и беспилотниками, разъяснил представитель южного командования. О подготовке к наступлению на Запорожье свидетельствует рост авиаударов — их стало больше на 30-40% за последние недели, заявил он. ВС РФ уже провели разведывательные действия и вполне готовы, подытожил украинский военный в комментарии западным журналистам.

Наступление РФ на Запорожье — информация Генштаба

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном в Facebook в 16:00 11 ноября, не говорится о наступлении РФ на Запорожье. В отчете указано, что "на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил". За прошедшие сутки зафиксирована единственная атака противника — под Ореховом, рассказало командование. В предыдущих докладах Генштаба упоминаются единичные атаки противника, но 8 ноября упомянули об усиленных пусках управляемых авиабомб.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров пока не комментировал возможное наступление РФ на Запорожье. На онлайн карте боевых действий DeepState можно увидеть линию фронта под Запорожьем и направления прошлых атак ВС РФ на Орехов.

Наступление РФ на Запорожье — линия фронта на Запорожском направлении по состоянию на 11 ноября Фото: DeepState

Между тем в Telegram-канале добровольца подразделения "Айдар" Станислава Бунятова есть сообщение об атаке россиян возле города Гуляйполе. По его словам, враг провел механизированный штурм, в котором приняли участие пять бронемашин и один мотоцикл. Одна бронемашина пехоты утонула: о других деталях боевых действий военный не рассказал.

Наступление РФ на Запорожье — заявление Бунятова о штурме на Гуляйполе 11 ноября Фото: Скриншот

Между тем росСМИ опубликовали заявление представителя оккупационной власти в Запорожской области Владимира Рогова. Россиянин заявил, что ожидает "провокацию": якобы может произойти подрыв дамбы возле городка Васильевка, расположенного восточнее Энергодара и Запорожской АЭС.

Наступление РФ на Запорожье — заявление представителя оккупантов Рогова Фото: Скриншот

Отметим, в ночь на 5 ноября ВС РФ атаковали Запорожье и попали по объекту инфраструктуры. Председатель Запорожской ОГА Иван Федров сообщил, что погибли шесть человек, получили ранения — почти десяток.

Напоминаем, днем 11 ноября россияне взорвали дамбу Кураховского водохранилища. Фокус собрал информацию о деталях удара врага по Терновской дамбе и о возможных последствиях.