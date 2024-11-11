ВС РФ подорвали Кураховскую дамбу — затопило ряд сел: какая ситуация в Курахово (карты)

По данным DeepState, ВС РФ продолжают реализацию своего масштабного плана окружения города Курахово с флангов. Усилив давление с новых направлений, пытаются выйти на пути снабжения ВСУ.

Российские войска подорвали Кураховскую дамбу, в итоге были подтоплены несколько населенных пунктов в направлении села Богатырь Донецкой области. Об этом рассказал доброволец 24-й ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

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По данным военнослужащего, дороги остаются пригодными для использования, но с определенными нюансами. Перемещение бронетехники по грунтовым дорогам вокруг упомянутых населенных пунктов все же ограничено.

Украинский защитник говорит о безжалостности, которую проявляет российская оккупационная группировка.

Сообщение украинского защитника о положении возле Курахово

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", в свою очередь, отметил, что российские войска продвинулись в самом Курахово и подошли к населенному пункту Дальнее.

"Вопрос достаточно открытый, где они могли закрепиться, но ничего хорошего такие продвижения не несут", — говорится в публикации.

Что происходит в Курахово: сводка DeepState

Ситуация вокруг Курахово продолжает ухудшаться, сообщает проект DeepState в своей публикации.

Курахово на карте

Российские войска продолжают реализацию своего масштабного плана окружения города с флангов. После усиления давления с новых направлений, ВС РФ пытаются выйти на пути снабжения Сил Обороны, при этом интенсивность нарастает.

"На сегодня россияне штурмуют позиции украинских военных с севера, юга и востока", — отмечается в публикации.

Пытаются обойти город с флангов, где противнику важно взять, как минимум, под огневой контроль трассу Н15 Запорожье-Донецк и достаточно, чтобы производить поражение по любому перемещению.

С юга движение идет по направлению Ясная Поляна-Максимовка-Трудовое, где с постоянным давлением и потерями, но наблюдается продвижение ВС РФ. От линии боевого столкновения до трассы остается около 10 км, а фортификации в данном районе оставляют желать лучшего.

С севера усилия ВС РФ сосредоточено на н.п. Солнцовка, предпринимались попытки успешного захода в саму деревню, но пока ВСУ удается уничтожать пехоту.

В восточной стороны также наблюдаются успешные штурмовые действия ВС РФ. Одновременно неблагоприятная обстановка складывается в "кармане" в районе населенных пунктов Антоновка-Екатериновка-Елизаветовка, ведь ВС РФ еще больше активизировались. При выходе ВС РФ на трассу Н15 этот участок будет самым опасным для пребывания.

Положение возле Курахово: что говорят в Генштабе

"На Кураховском направлении Силы обороны отразили 48 атак на позиции наших войск вблизи Ильинки, Воздвиженки, Новоселидовки, Новодмитровки, Солнцовки, Максимилиановки, Антоновки, Дальнего и Екатериновки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Ильинка", — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Напомним, что российские войска применяют на передовой БТР "Волк". В ходе боестолкновения российская бронемашина якобы выдержала серию попаданий дронами-камикадзе и ракетой Javelin. Но характеристики бронемашины не рассчитаны на подобное огневое воздействий.

Также сообщалось, что в СНБО объяснили мотивы россиян, которые устроили утреннюю фальш-атаку.