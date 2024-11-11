Вивезли все: Курахівську ТЕС розібрали на запчастини для ремонту інших об'єктів, — WSJ

Европейские бюрократические процедуры и приближение ВС РФ к Курахово заставили компанию ДТЭК пойти на каннибализацию ТЭС. Это имело свои положительные эффекты для быстрого восстановления поврежденных ВС РФ энергообъектов.

Работники Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС) разобрали ее на запчасти на ремонт других поврежденных станций за несколько месяцев из-за угрозы российского наступления на город. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Журналисты пишут, что несмотря на постоянные обстрелы, работники пытались поддерживать работу станции, однако весной получили распоряжение начали разбирать ее системы на запасные части. Процесс демонтажа оборудования завершился к концу лета.

Сама станция уже не могла работать из-за уничтожения моста россиянами, которым доставлялось топливо для работы объекта. Поэтому ТЭС было решено разобрать на запчасти и использовать в дальнейшем для ремонта других объектов.

СМИ пишет, что еще одним толчком к такому решению стали бюрократические задержки в ЕС, где компания ДТЭК, которая владеет Кураховской ТЭС, искала необходимое оборудование для ремонта объектов из-за постоянных ударов РФ по энергообъектам Украины.

Сам процесс демонтажа оборудования имел ряд проблем — некоторые установки весили сотни тонн, тросы часто рвались "словно нитки", и для подъема такого габаритного груза требовались сразу два подъемника. Кроме того, работники использовали грузовики через разрушенную железную дорогу, а мосты пришлось укреплять, чтобы они не провалились от веса транспортируемого оборудования.

Журналисты пишут, что сейчас с Кураховской ТЭС вывезли все возможное оборудование, а на объекте осталось только то, что невозможно было эвакуировать. В ДТЭК говорят, что не оставляют планов восстановить станцию, однако из-за наступления ВС РФ "это вряд ли произойдет в ближайшее время".

Благодаря демонтированному оборудованию со станции, это помогло восстановить до 60% тех мощностей, которые имели объекты ДТЭК до российских атак. В худший промежуток времени удавалось восстановить до 10% от всей генерации, поэтому демонтаж Кураховской ТЭС стал самым быстрым решением для "получения нужных запчастей".

Напомним, Фокус писал о том, что в Польше придумали, как помочь энергетике Украины. Там говорят, что хотят не платить за сжигание угля, а электроэнергию, которую производят польские электростанции направлять через существующий энергетический мост в Украину

Также мы сообщали, что Литва предлагает разобрать на запчасти закрытые ТЭС и передать их Украине. Эксперты говорят, что часть предоставленного оборудования Вильнюсом может подойти для ремонта украинских энергообъектов.