Спасти энергетику. Когда и за чей счет состоятся ремонты поврежденных Россией ТЭС
Литва предлагает разобрать на запчасти закрытые ТЭС и передать их Украине. Фокус разбирался, насколько это удачный план, подойдут ли литовские ТЭС украинским и как их может использовать Минэнерго.
Министерство энергетики Литвы может разобрать свои закрытые ТЭС на запчасти и передать их в качестве помощи для украинской энергосистемы. Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.
По словам Галущенко, он имел разговор с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом, который предложил использовать их тепловые станции в качестве доноров.
"По сравнению с прошлым годом враг изменил тактику, и нынешние атаки имеют для нас значительно более сложные последствия. Очень серьезные повреждения получила тепловая генерация, враг системно атакует подстанции, а также объекты гидрогенерации", — рассказал Герман Галущенко.
По сравнению с прошлым годом враг изменил тактику, и нынешние атаки имеют для нас значительно более сложные последствия
В свою очередь Дайнюс Крейвис заявил, что Литва готова передать оборудование, которое поможет провести восстановительные и ремонтные работы.
"Есть возможность разобрать и получить те запчасти, которые нам нужны", — объяснил намерения партнеров Герман Галущенко.
Как рассказал Фокусу аналитик энергетического сектора в Dragon Capital Денис Саква, литовские ТЭС действительно могут пригодиться Украине. Однако использовать их можно не целиком, а частично.Важно
"Часть оборудования возможно использовать как есть, типа переключателей. Но сложное оборудование типа генераторов, турбин использовать не получится, если там не было "клонов" наших электростанций. Однако мне об этом неизвестно", — говорит Саква. Он добавил, что в Украине есть предприятия, которые могли бы помочь интенсифицировать ремонты, например, "Турбоатом" ("Украинские энергетические машины" — украинское турбиностроительное предприятие — ред.).
Чем помогут литовские ТЭС-доноры украинской энергосистеме
На фоне договоренности министерств вскоре Литву посетит группа украинских энергетиков из компаний государственного и частного секторов. Специалисты изучат ряд литовских энергетических объектов для верификации оборудования, которое впоследствии и будет передано украинскому энергетическому сектору. В частности, речь идет о крупногабаритном оборудовании для тепловых электростанций, что является чрезвычайно важным для украинской энергетики, которая потеряла из-за атаки врага значительный объем именно тепловой генерации .
Специалисты изучат ряд литовских энергетических объектов для верификации оборудования, которое впоследствии и будет передано украинскому энергетическому сектору
Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович говорит, что закрытые литовские станции советских времен, то есть того же возраста, что и украинские, поэтому определенные позиции действительно могут подойти для работы. Однако сначала специалисты должны провести диагностику ТЭС партнеров и составить конкретный перечень оборудования.
"После диагностики уже будет составлен точный перечень оборудования. Сейчас речь идет о генерирующих системах: турбины, генераторы, трансформаторы. Очень много различного оборудования используется, как, например, для подготовки топлива, так и для работы непосредственного котла, поэтому нельзя точно сказать, какое оборудование нужно и какое могут предоставить. В Литве есть перечень станций, которые работают с 1950–1970 годов. Примерно с того же возраста и типа, что и украинский парк тепловых станций. Поэтому можно догадываться, что определенное оборудование является подобным. А что именно нам могут предоставить, нужно интересоваться у литовских партнеров", — отметил Ницович.
По словам министра Галущенко, Украина уже получила два мощных автотрансформатора и 72 груза с другим нужным энергетическим оборудованием общим весом более 1300 тонн. Литва рассматривает возможность передачи Украине еще одного автотрансформатора.
Разрушение ТЭС Украины: что известно и как восстанавливать
В марте Россия осуществила несколько массированных атак на украинские электростанции. Сначала станции были атакованы 22 марта, тогда была повреждена ДнепроГЭС и другие мощности. Вторая массированная атака состоялась 29 марта.
В результате мартовских атак ВС РФ были серьезно повреждены Змиевская ТЭС компании "Центрэнерго" и две электростанции ДТЭК — Бурштынская и Ладыжинская ТЭС. Вследствие существенных повреждений генерации эксперты прогнозируют графики отключений электроэнергии во всех регионах страны летом, когда потребление электрической энергии достигнет пиковых отметок.
В марте Россия осуществила несколько массированных атак на украинские электростанции. Сначала станции были атакованы 22 марта, тогда была повреждена ДнепроГЭС и другие мощности. Вторая массированная атака состоялась 29 марта
Гендиректор компании ДТЭК Максим Тимченко соглашается, что самый быстрый способ восстановить ТЭС — привезти оборудование не только из Литвы, но и из других европейских стран.
"На двух из наших станций повреждены все блоки, но часть мы восстановим. Еще одна станция остановлена на непрогнозируемый период… С каждой атакой мы можем восстановить все меньше оборудования. И в какой-то момент можно дойти до ситуации, когда нечего будет восстанавливать", — рассказал Тимченко в интервью для Forbes Ukraine.
По его словам, самый быстрый способ — привезти оборудование из Восточной Европы, где есть закрытые станции советских времен. Сотрудники холдинга уже поехали в страны Балтии, в Болгарию, Румынию, чтобы договариваться о таких поставках.
Ранее Фокус со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля уже сообщал, что Украине нужны запчасти от старого оборудования советского типа, которое имеет, в частности, Эстония, для восстановления пострадавших от российских атак блоков электростанций. 9 апреля Денис Шмыгаль дал задачу профильным министерствам наработать решения по обеспечению и возможности закупки необходимого оборудования. "Имеем данные от стран-партнеров о готовности помочь с необходимым оборудованием. В этом направлении по моему поручению также создана соответствующая рабочая группа, которая отправляется в страны ЕС", — сообщил премьер-министр.
Сейчас, когда одна из стран уже согласилась помочь Украине, вопрос лишь в том, хватит ли этого оборудования для ремонта на всех поврежденных энергоблоках тепловых электростанций, а также, успеют ли энергетики осуществить необходимые работы в течение июня–сентября 2024 года, чтобы подготовить станции к работе в отопительный сезон 2024–2025. Фокус продолжит следить за ситуацией в энергетическом комплексе Украины.