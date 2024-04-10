Литва предлагает разобрать на запчасти закрытые ТЭС и передать их Украине. Фокус разбирался, насколько это удачный план, подойдут ли литовские ТЭС украинским и как их может использовать Минэнерго.

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Министерство энергетики Литвы может разобрать свои закрытые ТЭС на запчасти и передать их в качестве помощи для украинской энергосистемы. Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

По словам Галущенко, он имел разговор с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом, который предложил использовать их тепловые станции в качестве доноров.

"По сравнению с прошлым годом враг изменил тактику, и нынешние атаки имеют для нас значительно более сложные последствия. Очень серьезные повреждения получила тепловая генерация, враг системно атакует подстанции, а также объекты гидрогенерации", — рассказал Герман Галущенко.

По сравнению с прошлым годом враг изменил тактику, и нынешние атаки имеют для нас значительно более сложные последствия

В свою очередь Дайнюс Крейвис заявил, что Литва готова передать оборудование, которое поможет провести восстановительные и ремонтные работы.

"Есть возможность разобрать и получить те запчасти, которые нам нужны", — объяснил намерения партнеров Герман Галущенко.

Как рассказал Фокусу аналитик энергетического сектора в Dragon Capital Денис Саква, литовские ТЭС действительно могут пригодиться Украине. Однако использовать их можно не целиком, а частично.

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Потеряно 80% мощностей: ДТЭК показала поврежденную ТЭС после атак 22 и 29 марта (видео)

"Часть оборудования возможно использовать как есть, типа переключателей. Но сложное оборудование типа генераторов, турбин использовать не получится, если там не было "клонов" наших электростанций. Однако мне об этом неизвестно", — говорит Саква. Он добавил, что в Украине есть предприятия, которые могли бы помочь интенсифицировать ремонты, например, "Турбоатом" ("Украинские энергетические машины" — украинское турбиностроительное предприятие — ред.).

Очень серьезные повреждения получила тепловая генерация, враг системно атакует подстанции Фото: ДТЭК

Чем помогут литовские ТЭС-доноры украинской энергосистеме

На фоне договоренности министерств вскоре Литву посетит группа украинских энергетиков из компаний государственного и частного секторов. Специалисты изучат ряд литовских энергетических объектов для верификации оборудования, которое впоследствии и будет передано украинскому энергетическому сектору. В частности, речь идет о крупногабаритном оборудовании для тепловых электростанций, что является чрезвычайно важным для украинской энергетики, которая потеряла из-за атаки врага значительный объем именно тепловой генерации .

Специалисты изучат ряд литовских энергетических объектов для верификации оборудования, которое впоследствии и будет передано украинскому энергетическому сектору

Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович говорит, что закрытые литовские станции советских времен, то есть того же возраста, что и украинские, поэтому определенные позиции действительно могут подойти для работы. Однако сначала специалисты должны провести диагностику ТЭС партнеров и составить конкретный перечень оборудования.

"После диагностики уже будет составлен точный перечень оборудования. Сейчас речь идет о генерирующих системах: турбины, генераторы, трансформаторы. Очень много различного оборудования используется, как, например, для подготовки топлива, так и для работы непосредственного котла, поэтому нельзя точно сказать, какое оборудование нужно и какое могут предоставить. В Литве есть перечень станций, которые работают с 1950–1970 годов. Примерно с того же возраста и типа, что и украинский парк тепловых станций. Поэтому можно догадываться, что определенное оборудование является подобным. А что именно нам могут предоставить, нужно интересоваться у литовских партнеров", — отметил Ницович.

По словам министра Галущенко, Украина уже получила два мощных автотрансформатора и 72 груза с другим нужным энергетическим оборудованием общим весом более 1300 тонн. Литва рассматривает возможность передачи Украине еще одного автотрансформатора.

Герман Галущенко заявил, что Украина уже получила два мощных автотрансформатора и 72 груза с другим нужным энергетическим оборудованием Фото: Википедия

Разрушение ТЭС Украины: что известно и как восстанавливать

В марте Россия осуществила несколько массированных атак на украинские электростанции. Сначала станции были атакованы 22 марта, тогда была повреждена ДнепроГЭС и другие мощности. Вторая массированная атака состоялась 29 марта.

В результате мартовских атак ВС РФ были серьезно повреждены Змиевская ТЭС компании "Центрэнерго" и две электростанции ДТЭК — Бурштынская и Ладыжинская ТЭС. Вследствие существенных повреждений генерации эксперты прогнозируют графики отключений электроэнергии во всех регионах страны летом, когда потребление электрической энергии достигнет пиковых отметок.

В марте Россия осуществила несколько массированных атак на украинские электростанции. Сначала станции были атакованы 22 марта, тогда была повреждена ДнепроГЭС и другие мощности. Вторая массированная атака состоялась 29 марта

Гендиректор компании ДТЭК Максим Тимченко соглашается, что самый быстрый способ восстановить ТЭС — привезти оборудование не только из Литвы, но и из других европейских стран.

Самый быстрый способ восстановить ТЭС — привезти оборудование не только из Литвы, но и из других европейских стран Фото: The New Yorker

"На двух из наших станций повреждены все блоки, но часть мы восстановим. Еще одна станция остановлена на непрогнозируемый период… С каждой атакой мы можем восстановить все меньше оборудования. И в какой-то момент можно дойти до ситуации, когда нечего будет восстанавливать", — рассказал Тимченко в интервью для Forbes Ukraine.

По его словам, самый быстрый способ — привезти оборудование из Восточной Европы, где есть закрытые станции советских времен. Сотрудники холдинга уже поехали в страны Балтии, в Болгарию, Румынию, чтобы договариваться о таких поставках.

Ранее Фокус со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля уже сообщал, что Украине нужны запчасти от старого оборудования советского типа, которое имеет, в частности, Эстония, для восстановления пострадавших от российских атак блоков электростанций. 9 апреля Денис Шмыгаль дал задачу профильным министерствам наработать решения по обеспечению и возможности закупки необходимого оборудования. "Имеем данные от стран-партнеров о готовности помочь с необходимым оборудованием. В этом направлении по моему поручению также создана соответствующая рабочая группа, которая отправляется в страны ЕС", — сообщил премьер-министр.

Сейчас, когда одна из стран уже согласилась помочь Украине, вопрос лишь в том, хватит ли этого оборудования для ремонта на всех поврежденных энергоблоках тепловых электростанций, а также, успеют ли энергетики осуществить необходимые работы в течение июня–сентября 2024 года, чтобы подготовить станции к работе в отопительный сезон 2024–2025. Фокус продолжит следить за ситуацией в энергетическом комплексе Украины.