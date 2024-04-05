Россия уничтожила 80% украинских ТЭЦ за последние недели, — Шмыгаль

Для восстановления пострадавших блоков электростанций Украине очень пригодились бы запчасти от старого советского оборудования, считает украинский премьер.

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Российская Федерация в течение последних нескольких недель разрушила 80% украинских теплоэлектроцентралей. Речь идет о более шести гигаваттах мощностей украинской энергосистемы. Этой информацией поделился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью эстонскому телеканалу ERR.

"К сожалению, Россия продолжает энергетический террор — только за последние недели россияне уничтожили более шести гигаватт мощностей нашей энергосети. Это и гидроэнергетика, и угольная энергетика. Они продолжают бить ракетами по нашим энергетическим объектам, уничтожают трансформаторы, генераторы. К сожалению, за последние недели Россия уничтожила 80% ТЭЦ", — сказал Шмыгаль.

Украинский премьер заявил, что государству очень пригодились бы в восстановлении пострадавших блоков электростанций запчасти от старого оборудования советского типа, которое имеет Эстония.

"Мы работаем и с другими партнерами, создаем децентрализованную систему поставки энергии населению — сегодня у нас перебои с поставками электроэнергии и людям, и промышленности", — рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что Россия и в дальнейшем пытается уничтожить гражданскую инфраструктуру, бьет по жилым домам, убивает детей и гражданских.

Российские удары по украинской энергетике

22 марта ВС РФ нанесли наиболее массированный удар по энергосистеме Украины с начала полномасштабного вторжения. В ДТЭК заявили о повреждении всех энергоблоков Бурштынской и Ладыжинской теплоэлектростанций.

27 марта генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко предупредил о возможных проблемах со светом летом.

Самая критическая ситуация в Харькове. Городской голова Игорь Терехов заявил, что в городе разрушена практически вся энергетическая инфраструктура. На восстановление 25 ТЭЦ-5 в Харькове понадобится минимум год. Сейчас питание Харькова происходит из других регионов.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что строительство сотен маленьких электростанций по всей стране станет лучшим решением обезопасить украинскую энергосистему от последствий российских атак.