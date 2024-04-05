Росія знищила 80% українських ТЕЦ за останні тижні, — Шмигаль

Для відновлення постраждалих блоків електростанцій Україні дуже згодилися б запчастини від старого радянського обладнання, вважає український прем'єр.

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Російська Федерація протягом останніх кількох тижнів зруйнувала 80% українських теплоелектроцентралей. Йдеться про понад шість гігаватів потужностей української енергосистеми. Цією інформацією поділився прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю естонському телеканалу ERR.

"На жаль, Росія продовжує енергетичний терор — тільки за останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами по наших енергетичних об'єктах, знищують трансформатори, генератори. На жаль, протягом останніх тижнів Росія знищила 80% ТЕЦ", — сказав Шмигаль.

Український прем'єр заявив, що державі дуже згодилися б у відновленні постраждалих блоків електростанцій запчастини від старого обладнання радянського типу, яке має Естонія.

"Ми працюємо і з іншими партнерами, створюємо децентралізовану систему постачання енергії населенню — сьогодні у нас перебої з постачанням електроенергії і людям, і промисловості", — розказав Шмигаль.

Він додав, що Росія і надалі намагається знищити цивільну інфраструктуру, б'є по житлових будинках, вбиває дітей і цивільних.

Російські удари по українській енергетиці

22 березня ЗС РФ завдали найбільш масованого удару по енергосистемі України з початку повномасштабного вторгнення. У ДТЕК заявили про пошкодження всіх енергоблоків Бурштинської та Ладижинської теплоелектростанцій.

27 березня генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко попередив про можливі проблеми зі світлом влітку.

Найкритичніша ситуація у Харкові. Міський голова Ігор Терехов заявив, що у місті зруйнована практично вся енергетична інфраструктура. На відновлення 25 ТЕЦ-5 у Харкові знадобиться щонайменше рік. Наразі живлення Харкова відбувається з інших регіонів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що будівництво сотень маленьких електростанцій по всій країні стане найкращим рішенням убезпечити українську енергосистему від наслідків російських атак.