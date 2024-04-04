Потрібно будувати сотні малих електростанцій: голова "Укренерго" про захист від атак Росії

Зосередження генерації на декількох майданчиках спричиняє серйозні проблеми при масованих ворожих обстрілах.

Related video

Найкращий спосіб убезпечити українську енергосистему від важких наслідків російських атак – це розосередження виробництва електроенергії по всій території України, що потребує будівництва сотень маленьких електростанцій. Про це на пресконференції у медіацентрі "Україна-Укрінформ" повідомив керівник правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Зосередження генерації на декількох майданчиках — це те, що призводить до серйозних проблем при масованих ворожих обстрілах. Ми, як оператор енергосистеми, розуміємо, що єдиний сталий шлях до убезпечення енергосистеми від такого масованого терору полягає у децентралізації генеруючих потужностей", — зазначив Кудрицький

Також він вважає, що потрібно побудувати сотні маленьких електростанцій з більшою стійкістю до масованих атак саме завдяки своїй розосередженості. У такому разі ці атаки не призведуть до таких тяжких, як зараз, наслідків для енергосистеми.

"На сьогодні в Україні вже будуються сонячні й вітрові електростанції — без "зеленого" тарифу, на основі прогнозів інвесторів щодо окупності інвестицій. Додатково до них нам також потрібні технології для балансування", — зазначив очільник "Укренерго".

Важливо

Безперервна серія ударів: ЗС РФ атакують енергосистему частіше, ніж минулого року, — "Укренерго"

У компанії переконані, що українській енергосистемі потрібна нова теплова генерація – проте не вугільна, а така, що буде працювати на відходах деревообробної промисловості, аграрного сектору тощо. Окремо енергосистемі потрібні газові пікери (невеликі високоманеврені електростанції, які працюють на газі) та систем накопичення електроенергії. Така генерація географічно повинна бути розосереджена по всій території держави.

Нагадаємо, 22 березня Кудрицький пояснив, чи загрожує нашій країні черговий блекаут після масованого обстрілу ЗС Росії. За словами голови "Укренерго", окупанти не досягли своєї мети, хоча в деяких регіонах все є таки вдалося ввести обмеження на подачу електроенергії.

Також 4 квітня у компанії ДТЕК повідомили про втрату більшої частини генерувальних потужностей через нові російські ракетні атаки. Серйозні пошкодження отримали п'ять з шести ТЕС.