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Відключення електроенергії в Україні: коли не буде світла 21 листопада (графіки)

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Фото: УНІАН | Стали відомі графіки відключень світла на 21 листопада

У четвер діятимуть одна та дві черги відключень. Енергетики закликали українців не вмикати одразу всі прилади, коли повертається електроенергія.

У четвер в Україні до пізнього вечора діятимуть графіки відключень електроенергії. Про це 20 листопада повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Коли діятимуть графіки відключень

21 листопада застосовуватимуть:

  • одну чергу відключень — з 7:00 до 11:00;
  • дві черги відключень — з 11:00 до 19:00;
  • одну чергу відключень — з 19:00 до 22:00.

В "Укренерго" наголосила, що відключення необхідні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої атаки ЗС РФ, здійсненої 17 листопада.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу", — запевнила пресслужба.

Українці закликали у години, коли світло є, не вмикати декілька потужних приладів одночасно.

Де перевірити графіки відключень світла

Подивитись, коли за конкретною адресою планово відключатимуть електроенергію, можна залежно від регіону:

Нагадаємо, 20 листопада в Україні також діяли графіки погодинних відключень світла. Однак замість двох черг застосовували лише одну, а у деяких регіонах графіки взагалі скасували.

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