Відключення електроенергії в Україні: коли не буде світла 21 листопада (графіки)

У четвер діятимуть одна та дві черги відключень. Енергетики закликали українців не вмикати одразу всі прилади, коли повертається електроенергія.

У четвер в Україні до пізнього вечора діятимуть графіки відключень електроенергії. Про це 20 листопада повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Коли діятимуть графіки відключень

21 листопада застосовуватимуть:

одну чергу відключень — з 7:00 до 11:00 ;

; дві черги відключень — з 11:00 до 19:00 ;

; одну чергу відключень — з 19:00 до 22:00.

В "Укренерго" наголосила, що відключення необхідні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої атаки ЗС РФ, здійсненої 17 листопада.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу", — запевнила пресслужба.

Українці закликали у години, коли світло є, не вмикати декілька потужних приладів одночасно.

Де перевірити графіки відключень світла

Подивитись, коли за конкретною адресою планово відключатимуть електроенергію, можна залежно від регіону:

графіки для Києва;

графіки для Київської області;

графіки для Одеської області;

графіки для Дніпропетровської області;

графіки для Вінницької області;

графіки для Донецької області;

графіки для Житомирської області;

графіки для Запорізької області;

графіки для Сумської області;

графіки для Полтавської області;

графіки для Харківської області;

графіки для Чернігівської області;

графіки для Львівської області;

графіки для Закарпатської області;

графіки для Тернопільської області;

графіки для Хмельницької області;

графіки для Рівненської області;

графіки для Волинської області;

графіки для Івано-Франківської області;

графіки для Чернівецької області;

графіки для Черкаської області;

графіки для Кіровоградської області;

графіки для Миколаївської області.

Нагадаємо, 20 листопада в Україні також діяли графіки погодинних відключень світла. Однак замість двох черг застосовували лише одну, а у деяких регіонах графіки взагалі скасували.

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