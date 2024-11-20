Відключення електроенергії в Україні: коли не буде світла 21 листопада (графіки)
У четвер діятимуть одна та дві черги відключень. Енергетики закликали українців не вмикати одразу всі прилади, коли повертається електроенергія.
У четвер в Україні до пізнього вечора діятимуть графіки відключень електроенергії. Про це 20 листопада повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
Коли діятимуть графіки відключень
21 листопада застосовуватимуть:
- одну чергу відключень — з 7:00 до 11:00;
- дві черги відключень — з 11:00 до 19:00;
- одну чергу відключень — з 19:00 до 22:00.
В "Укренерго" наголосила, що відключення необхідні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої атаки ЗС РФ, здійсненої 17 листопада.
"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу", — запевнила пресслужба.
Українці закликали у години, коли світло є, не вмикати декілька потужних приладів одночасно.
Де перевірити графіки відключень світла
Подивитись, коли за конкретною адресою планово відключатимуть електроенергію, можна залежно від регіону:
- графіки для Києва;
- графіки для Київської області;
- графіки для Одеської області;
- графіки для Дніпропетровської області;
- графіки для Вінницької області;
- графіки для Донецької області;
- графіки для Житомирської області;
- графіки для Запорізької області;
- графіки для Сумської області;
- графіки для Полтавської області;
- графіки для Харківської області;
- графіки для Чернігівської області;
- графіки для Львівської області;
- графіки для Закарпатської області;
- графіки для Тернопільської області;
- графіки для Хмельницької області;
- графіки для Рівненської області;
- графіки для Волинської області;
- графіки для Івано-Франківської області;
- графіки для Чернівецької області;
- графіки для Черкаської області;
- графіки для Кіровоградської області;
- графіки для Миколаївської області.
Нагадаємо, 20 листопада в Україні також діяли графіки погодинних відключень світла. Однак замість двох черг застосовували лише одну, а у деяких регіонах графіки взагалі скасували.
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