"Дійсно дуже заважає": як можна зменшити шум від генератора (відео)

Коробки з дерева, пінопласту та інших шумоізоляційних матеріалів можуть зробити роботу генератора тихішою, але важливо враховувати деякі нюанси.

В Україні знову діють графіки відключень електрики, у зв'язку з чим багато магазинів і закладів використовують генератори. Про те, як можна знизити шум від генератора, йдеться в репортажі "Суспільне Чернівці".

Як зменшити шум генератора

Журналісти запитали у жителів Чернівців на вулиці, чи заважають їм генератори. Деякі з опитаних зізналися, що відчувають дискомфорт через шум і вихлопи.

"Шум справді дуже заважає і на вулиці, і в будинку. У будинок заходить запах. На вулиці неможливо: ти проходиш і ти нічого не чуєш, неможливо, щоб дитина заснула. Дуже шумно", — зазначила чернівчанка Наталя.

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Своєю чергою Сергій, працівник одного з магазинів з технікою, розповів, як можна частково вирішити цю проблему. За його словами, зменшити шум можна, наприклад, якщо зробити коробку з матеріалів, що поглинають звук.

"У нас багато хто робив коробки з дерева і пінопласту, але головне не ставити біля вихлопної труби", — розповів чоловік.

Сергій також зазначив, що кожен генератор має свій рівень шуму. Приміром, нові інверторні генератори менш гучні, ніж старіші моделі.

У репортажі також ідеться, що чернівчани можуть скаржитися на шум від генераторів до міськради за номером 15-80. Водночас заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою Олексій Голованов наголосив, що у відповідь на скарги власникам генераторів можуть давати тільки рекомендації.

"Це реагування має рекомендаційний характер, коли ми, спілкуючись із власником приміщень, у яких є генератор, просто рекомендуємо перенести генератор, наприклад, чи його потрібно заземлити, накрити. Тобто якихось каральних заходів поки що немає", — пояснив чиновник.

Нагадаємо, раніше голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів Фокусу, що встановлювати генератори в підвалах і квартирах заборонено.

Своєю чергою юрист Ігор Тетеря пояснив, чи можуть накладатися штрафи на власників генераторів і які суми можуть бути стягнуті з порушників режиму тиші.