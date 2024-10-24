В Києві створять схему розміщення генераторів, — КМДА

У Києві може з'явиться схема розміщення генераторів через минулорічні скарги. Для цього планують спростити отримання дозволу на його встановлення.

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У Києві планують створити схему розміщення генераторів у місті, оскільки в минулому році було багато скарг на їх використання. Про це розповів директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації Олександр Возний, передає Київ Вечірній.

"Ми плануємо створити правила розміщення генераторів. Але також повинні розуміти реалії, в яких живемо. Люди ставлять генератори не тому, що їм цього хочеться, а через життєву необхідність", — розповів чиновник.

За словами директора департаменту, законодавство вимагає отримання дозволу на будь-яке джерело викидів.

"Однак під час воєнного стану процес був максимально спрощений — достатньо подати декларацію, яка дає змогу державним органам контролювати кількість джерел викидів і підприємцям працювати легально", — додав Олександр Возний.

Він наголосив, що генератор — це фактично двигун внутрішнього згоряння без каталізатора, тобто без системи очищення. За словами директора, кожен генератор — це одна додаткова автівка без системи очищення, що працює в місті.

Зазначимо, що через ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі, українці знову зіткнулися з відключеннями світла. Тому українцям необхідно придбати генератор або зарядні станції для забезпечення незалежного доступу до електроенергії.

Раніше Фокус писав, що буде з цінами на генератори до кінця 2024 року. Слід додати, що попит на генератори зріс у 6-8 разів порівняно з минулим роком.