В Киеве создадут схему размещения генераторов, — КГГА

В Киеве может появится схема размещения генераторов из-за прошлогодних жалоб. Для этого планируют упростить получение разрешения на его установку.

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В Киеве планируют создать схему размещения генераторов в городе, поскольку в прошлом году было много жалоб на их использование. Об этом рассказал директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации Александр Возный, передает Киев Вечерний.

"Мы планируем создать правила размещения генераторов. Но также должны понимать реалии, в которых живем. Люди ставят генераторы не потому, что им этого хочется, а из-за жизненной необходимости", — рассказал чиновник.

По словам директора департамента, законодательство требует получения разрешения на любой источник выбросов.

"Однако во время военного положения процесс был максимально упрощен — достаточно подать декларацию, которая позволяет государственным органам контролировать количество источников выбросов и предпринимателям работать легально", — добавил Александр Возный.

Он отметил, что генератор — это фактически двигатель внутреннего сгорания без катализатора, то есть без системы очистки. По словам директора, каждый генератор — это одна дополнительная машина без системы очистки, работающая в городе.

Отметим, что из-за ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре, украинцы снова столкнулись с отключениями света. Поэтому украинцам необходимо приобрести генератор или зарядные станции для обеспечения независимого доступа к электроэнергии.

Ранее Фокус писал, что будет с ценами на генераторы до конца 2024 года. Следует добавить, что спрос на генераторы вырос в 6-8 раз по сравнению с прошлым годом.