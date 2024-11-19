"Действительно очень мешает": как можно уменьшить шум от генератора (видео)

Коробки из дерева, пенопласта и прочих шумоизоляционных материалов могут сделать работу генератора тише, но важно учитывать некоторые нюансы.

В Украине снова действуют графики отключений электричества, в связи с чем многие магазины и заведения используют генераторы. О том, как можно снизить шум от генератора, идет речь в репортаже "Суспільне Чернівці".

Как уменьшить шум генератора

Журналисты спросили у жителей Черновцов на улице, мешают ли им генераторы. Некоторые из опрошенных признались, что испытывают дискомфорт из-за шума и выхлопов.

"Шум действительно очень мешает и на улице, и в доме. В дом заходит запах. На улице невозможно: ты проходишь и ты ничего не слышишь, невозможно, чтобы ребенок заснул. Очень шумно", — отметила черновчанка Наталья.

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В свою очередь Сергей, работник одного из магазинов с техникой, рассказал, как можно частично решить эту проблему. По его словам, уменьшить шум можно, к примеру, если сделать коробку из материалов, поглощающих звук.

"У нас многие делали коробки из дерева и пенопласта, но главное не ставить около выхлопной трубы", — рассказал мужчина.

Сергей также отметил, что каждый генератор имеет свой уровень шума. К примеру, новые инверторные генераторы менее шумные, чем более старые модели.

В репортаже также говорится, что черновчане могут жаловаться на шум от генераторов в горсовет по номеру 15-80. При этом заместитель директора департамента инфраструктуры и благоустройства Алексей Голованов подчеркнул, что в ответ на жалобы владельцам генераторов могут давать только рекомендации.

"Это реагирование носит рекомендательный характер, когда мы, общаясь с владельцем помещений, в которых есть генератор, мы просто рекомендуем куда лучше перенести генератор, например, его нужно заземлить, накрыть. То есть каких-то карательных мер пока нет", — объяснил чиновник.

Напомним, ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал Фокусу, что устанавливать генераторы в подвалах и квартирах запрещено.

В свою очередь юрист Игорь Тетеря объяснил, могут ли накладываться штрафы на владельцев генераторов и какие суммы могут быть взысканы с нарушителей режима тишины.