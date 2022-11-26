Не в подвале, а отдельном помещении: как установить генератор в многоэтажке

Эксперты объяснили Фокусу, что необходимо для оборудования многоквартирного дома генератором, а также, какие условия эксплуатации генератора существуют.

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При наличии любых передвижных генераторов, миниэлектростанций, сварочных аппаратов и других устройств, работающих сжигая топливо, нужно платить эконалог. То же касается и работы генератора. Об этом Фокусу рассказал управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

"Следовательно, предприятие является плательщиком эконалога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, и при этом ему нужно получить разрешение на выбросы. Такое разрешение выдается бесплатно с неограниченным сроком действия. Отсутствие разрешения на выбросы может угрожать предприятию наложением админштрафа от пяти до восьми тысяч гривен; ограничением, временным прекращением деятельности, связанной с использованием генератора. Эконалог за эксплуатацию генератора платить нужно вне зависимости от наличия разрешения", — отметил Игорь Ясько.

По его словам, разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками – это официальный документ, дающий право субъектам хозяйствования, а именно: предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам-предпринимателям – эксплуатировать объекты, из которых поступают в атмосферный воздух загрязняющие вещества или их смеси. Согласно статье 11 ЗУ "Об охране атмосферного воздуха", выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками могут производиться после получения разрешения на выбросы, выданного субъекту хозяйствования. Порядок получения разрешения предусмотрен постановлением КМУ от 13.03.2002 г. № 302.

"Но субъекты хозяйствования, которые установили генераторы в период военного положения, могут подать декларацию, а не получать разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (постановление КМУ "Некоторые вопросы обеспечения хозяйственной деятельности в условиях военного состояния" от 18.03.2022). Если ОСМД приобрело генераторную установку и поставило ее себе на баланс, то необходимо иметь разрешение на выбросы. Однако в условиях военного положения, согласно постановлению КМУ №314, ОСМД также могут подавать в департамент декларацию", — сообщил Игорь Ясько.

Юрист отметил: есть также специальные требования к дизельным генераторам, которые прописаны в профильном Приказе "Об утверждении Правил пожарной безопасности в компаниях, предприятиях и организациях энергетической отрасли Украины" от 26.09.2018 № 491.

[ + – ] В условиях регулярных отключений электроэнергии многие жители многоквартирных домов задумываются, как оборудовать генератором дом - для питания насосов и лифтов Фото: AP Photo

"Отдельно установленные дизель-генераторы должны иметь исправное ограждение по всему периметру, а также автодороги для подъезда пожарной техники. Прием и хранение жидкого топлива для ДГ должно происходить в соответствии с требованиями раздела IX настоящих Правил. Подача топлива из резервуаров в расходные баки производится только с помощью ручных насосов или насосов с электроприводом. Запрещается подача топлива с помощью ведер и переносных бачков. Емкости с топливом должны быть оборудованы запорной арматурой и герметичными крышками", — перечислил правила Игорь Ясько.

Эксплуатируя генератор, запрещается:

вливать в цилиндры и клапаны легковоспламеняющиеся жидкости для облегчения пуска двигателей;

заправлять топливный бак при работе агрегата, а также при горячем двигателе и выхлопной трубе;

разогревать в помещении трубопроводы, арматуру и оборудование с помощью открытого огня (паяльных ламп, факелов и др.);

сушить спецодежду на нагретых частях оборудования;

загромождать проходы производственных помещений и выходы из дома, а также хранить оборудование и другие материалы вне специальных помещений электростанции.

Также, согласно правилам, генератор нужно немедленно остановить в следующих случаях:

появление прогрессирующих стуков и шумов в цилиндрах или подшипниках;

появление дыма из подшипников или картера, а также запаха горевшей смазки;

прекращение питания водой системы охлаждения или появление пара из выхлопной трубы;

выход из строя регулятора частоты вращения;

появление хлопков в глушителе;

вылет искр из глушителя;

отсутствие или некачественная смазка трущихся частей;

разрыв топливопроводов или маслопроводов агрегата;

пожар в помещении, грозящий выведением из строя агрегата и жизни персонала.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил Фокусу: генератор не может быть установлен в подвале, а уровень шума должен соответствовать нормам. "Но вообще устанавливать в подвалах и квартирах запрещено, в отдельном помещении только можно ставить генератор для многоквартирного дома", — отметил Олег Попенко.

Напомним, ранее Фокус сообщил, что в Украине в начале ноября отменили налоги на ввоз генераторов.

Также Фокус писал, что Украина с начала войны получила около 500 генераторов от стран ЕС.