Вместо собраний ОСМД — электронное голосование: в Украине цифровизируют управление домами

Голосование совладельцев и обнародование протоколов будет происходить через электронную систему. В Министерстве развития общин и территорий говорят, что это сделает невозможной коррупцию.

В Украине запустят экспериментальный проект — электронную Систему управления многоквартирными домами (СУМД), в которой будет накапливаться, храниться и распространяться информация об общем имуществе совладельцев. По замыслу инициаторов система должна упростить управление многоэтажками и минимизировать "человеческий фактор". Кабинет министров Украины утвердил соответствующее постановление на заседании 26 ноября. Проект будут внедрять в течение ближайших двух лет, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

В министерстве рассказали, что информационно-коммуникационная Система управления многоквартирными домами введет унифицированный и цифровизированный подход. В ней будет храниться информация о техническом состоянии общего имущества совладельцев, аналитические и статистические данные — все необходимое для принятия решений по жилищной политике на уровне общины и государства.

Такая система должна минимизировать негативное влияние "человеческого фактора" в различных процессах управления домом. Изменения коснутся проведения собрания и обнародования протоколов — это можно будет делать в электронном формате. Также в ведомстве говорят, что унифицированная система сделает невозможной коррупцию.

Сообщается, что в системе будет 11 электронных кабинетов и Реестр управления многоквартирными домами. Также постановление Кабмина определило процедуру и требования по наполнению и ведению системы, ее структуру и полномочия держателя, администратора и технического администратора.

Кроме того, экспериментальный проект упростит реализацию жилищной политики государством. В частности СУББ будет взаимодействовать с Единой государственной электронной системой в сфере строительства.

Напомним, заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко 26 ноября анонсировала запуск электронной ВВК в Украине. Обмен данными будет происходить между системой "Оберіг" и электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ).

Также отметим, СМИ писали о первой в Украине "многоэтажке-электростанции", которая может генерировать в общую сеть до 70-80 кВт*ч.