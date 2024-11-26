ВВК будут признавать украинцев годными онлайн: когда запуск и как это будет работать

В Украине планируют запуск электронной ВВК. Заместительница главы Минобороны Екатерина Черногоренко рассказала, каким образом врачи будут устанавливать состояние здоровья военнообязанных онлайн.

В Украине запустят электронную военно-врачебную комиссию во время всеобщей мобилизации. Об этом сообщила заместительница министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, как передали в "24 канале".

Всеобщая мобилизация: когда заработает электронная ВВК

В Украине запустят обмен данными между системой "Оберіг" и электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ). Фактически речь идет об электронной ВВК, которая должна заработать уже в 2025 году.

Всеобщая мобилизация: какая будет процедура прохождения ВВК

Черногоренко объяснила, что электронная ВВК будет работать так:

военнообязанный ежегодно делает скрининг в медучреждении;

данные фиксирует с помощью цифровой подписи семейный врач, они хранятся в ЕСОЗ;

если нет хронических заболеваний и жалоб на здоровье, фиксируется рекомендация к годности;

если жалобы есть, военнообязанного направляют на дополнительные обследования;

система сохраняет и антропометрические данные — рост, вес, окружность грудной клетки;

ВВК получает данные и проводит арбитраж.

Важно, что врачи комиссии смогут подвергать сомнению рекомендации семейного врача. Пригодность или непригодность к общей мобилизации будет оцениваться самостоятельно. Все будет фиксироваться и подписываться онлайн.

Напомним, юрист Татьяна Козян объяснила, как военнообязанные могут защитить свои права.

В Минэкономики объяснили, кому будет доступно бронирование от мобилизации по новым правилам и какую роль в этом будет иметь дата 18 мая 2024 года.