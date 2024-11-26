Нарушение прав военнообязанных: юрист рассказал, как они могут себя защитить

Юрист отметила, что для защиты своих прав у военнообязанных есть несколько вариантов. Также лицо может обратиться для обжалования действий при прохождении медосмотра.

Если права военнообязанного нарушены, он имеет несколько вариантов по дальнейшей их защите. Об этом рассказала старший юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян в интервью "РБК-Украина".

"В случае нарушения прав военнообязанных, они могут обращаться в суд, прокуратуру или к омбудсмену. Они имеют право отказаться от получения повестки, выданной с нарушением процедуры", — отметила эксперт.

В случае, если лицо считает, что призыв нарушает его права или прохождение медосмотра произошло с нарушением, оно также имеет определенный алгоритм действий. В этом случае можно обжаловать решение в судебном порядке.

"Таким образом, действия ТЦК должны осуществляться в рамках закона и в соответствии с постановлением №560 от 2024 года, которое регулирует мобилизационные мероприятия. Любые нарушения или превышение полномочий работников ТЦК могут быть обжалованы в правовом порядке", — рассказала Татьяна Козян.

Напомним, что в Украине должна работать служба горячей линии по вопросам мобилизации и учета военнообязанных, однако по состоянию на середину ноября она не работала. Ни один номер Сухопутных войск для поддержки граждан и возможности подать жалобу на действия ТЦК — не отвечает. Фокус выяснял, куда обращаться, если военкомы нарушают права.

Добавим, что в случае неявки военнообязанного или резервиста в течение 10 дней с момента вручения повестки в ТЦК, работники обращаются в суд о наложении ограничений на такое лицо. Юристы рассказывали о видах и размерах штрафов и блокировке счетов в случае неуплаты.