В Украине должна работать служба "горячей линии" по вопросам мобилизации и учета военнообязанных. Но она не работает. Ни один номер которой "рекламировали" Сухопутные войска, для поддержки граждан и возможности подать жалобу на действия ТЦК — не отвечает. Фокус выяснил, куда обращаться, если военкомы нарушают права.

Бусификация происходит в Украине ежедневно. Кто-то это называет борьбой с уклонистами, но закон не предусматривает заталкивать силой человека в бус, если не обновлены данные в ТЦК.

Законная мобилизация должна происходить так: военнообязанный приходит по повестке обновить данные, проходит военно-врачебную комиссию, после чего ему выдают новую повестку. Мобилизация сразу "с улицы" без прохождения ВВК законной не является, объяснял ветеран российско-украинской войны, адвокат Маси Найем.

"Я не помню норму закона, которая бы позволяла полицейскому, представителю государственной власти касаться вообще меня. Только тот случай, когда я начинаю определенное правонарушение и таким образом меня останавливают", — рассказывал Найем.

Работникам ТЦК безразлично качество призывников, им главное набрать соответствующее количество. И если бы убрали количественный показатель и оценивали показатель мобилизации по качеству, то ТЦК не пытались бы мобилизовать людей насильно, считает Найем.

Но украинцы сталкиваются с попустительством нормы закона даже когда добровольно появляются в ТЦК для обновления данных или при прохождении ВВК.

Врачи ВВК учитывают только выгодные для них диагнозы

В редакцию Фокус обратился киевлянин, которые сейчас проходит ВВК. В 2017 году он встал на учет в Святошинский РТЦК и СП и получил категорию ограниченно годного по статье 30 — у мужчины плохое зрение, минус 9 и еще и астигматизм. Песня обновления данных, получил повестку на прохождение ВЛК. По его словам, врач-окулист из комиссии, после предоставления соответствующих медицинских документов, поставил в его обходном листе — 30Б (категория Б — пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны — ред.) Но главный врач ВВК отказалась подписывать обходной лист и согласовывать эту категорию. По словам мужчины, она выборочно смотрела меддокументы, которые он предоставил, и настаивала на том, что его состояние зрения не является основанием для категории Б.

Мужчина обратился к главному врачу ТЦК (ВЛК он проходил в больнице, но в Святошинском РТЦК есть ВЛК еще и на территории комиссариата). Здесь ему также отказали, потому что не поверили, что его зрение действительно такое плохое. На просьбу мужчины поднять из архива его прошлое дело по учету за 2017 год, и убедиться что и тогда у него была статья 30Б, главный врач лишь ответил: "Тебе надо ты и ищи дело".

Киевлянин рассказал Фокусу, что пытался обратиться на "горячую линию" для жалоб на ТЦК, которую представили Сухопутные войска, но все попытки дозвониться были тщетными.

Жалоба на ТЦК: почему не отвечают номера "горячей линии"

"Граждане могут проконсультироваться относительно своих прав и обязанностей во время мобилизации, а также обратиться в случае проблем и наличия жалоб на работу ТЦК и СП", — такое сообщение опубликовано на странице командования Сухопутных войск от 12 ноября.

По их данным, с 4 по 10 ноября специалисты горячей линии по вопросам мобилизации и учета военнообязанных и Call-центра командования Сухопутных войск обработали 258 обращений украинцев, большинство из которых решены по телефону. Из всех обращений 133 не касались работы ТЦК, а четыре были перенаправлены в Нацполицию.

Но фактически горячая линия не работает. Корреспондент Фокуса полчаса пытался дозвониться по указанному на странице номеру, но после долгих гудков звонок сразу обрывается.

Также Сухопутные войска "рекламировали" отдельные контактные номера в областях.

"В каждом ОТЦК и СП по номерам телефонов также предоставляют консультации гражданским, военнослужащим и членам их семей, в том числе по вопросам социальной поддержки", — сказано в сообщении.

Но ни один номер не работает — либо не отвечает, либо "недействительный набранный номер".

Фокус пытался выяснить, почему механизм направленный на поддержку граждан не работает: в Генеральном штабе сообщили, что этими вопросами должно заниматься Минобороны, а в МО отправили искать ответы непосредственно в Сухопутных войсках. И здесь нас ожидал сюрприз — контактный номер не отвечает.

ТЦК нарушает права человека: почему жалобы не помогут

Адвокат, партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец рассказал Фокусу, что жалобу на действия ТЦК, нарушающие права человека, можно подать в Минобороны, в ВСП или ГБР.

"Очень жаль, что на жалобы о превышении и злоупотреблении власти представителями ТЦК все органы, которые должны за этим присматривать и сдерживать их, не делают этого, как показывает опыт. Сосед, которого избили или незаконно задержали (представители ТЦК, — ред.), обращается в Нацполицию, ГБР, ВСП, а все показывают пальцем друг на друга, но никто не хочет разбираться, что произошло", — сказал Кравец.

По его словам, в Украине много решений судей, по которым установлено превышение полномочий работниками ТЦК относительно незаконности мобилизации или взыскания штрафов, однако он не видел, что ГБР или ВСП были бы инициаторами расследования по привлечению как минимум к административной ответственности должностных лиц военкоматов, которые превысили свои полномочия, когда это установили суды.

Кравец подчеркнул, что пока такие сотрудники ТЦК остаются безнаказанными. И эта безнаказанность приводит к тяжелым последствиям — роликам с неправомерными действиями военкоматов по всей Украине, которые появляются в соцсетях.

Бесплатная правовая помощь для военнообязанных

Единственная "горячая линия" которая действительно работает — по вопросам Министерства обороны Украины 1512. Оператор рассказал корреспонденту Фокуса, что есть бесплатная правовая помощь для военнообязанных — 0800213103. Юристы могут проконсультировать на счет тех или иных действий связанных с призывом и как правильно обжаловать решение ВВК. Но не оформляют жалобы на ТЦК. Как уже стало понятно, никто в Украине не занимается действительно наказанием военкоматов, которые откровенно нарушают действующие законы и права.

Напомним, 13 ноября украинский военнослужащий Даниил Яковлево рассказал Фокусу, что ТЦК нужно реформировать в другой формат. В частности, Украине нужен рекрутинг, а не бусификация.

В тот же день политик, общественный деятель, писатель и основатель батальона "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что ТЦК и СП являются самым эффективным способом пополнения ВСУ, несмотря на все недостатки работы. Он отметил, что их расформирование может ухудшить темпы мобилизации в Украине.