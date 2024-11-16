В Україні повинна працювати служба гарячої лінії з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних. Але вона не працює. Жоден номер якій "рекламували" Сухопутні війська, для підтримки громадян і можливості подати скаргу на дії ТЦК — не відповідає. Фокус з'ясував, куди звертатися, якщо військкоми порушують права.

Бусифікація відбувається в Україні щодня. Хтось це називає боротьбою з ухилянтами, але закон не передбачає заштовхувати силою людину в бус, якщо не оновлені дані в ТЦК.

Законна мобілізація має відбуватися так: військовозобов'язаний приходить за повісткою оновити дані, проходить військово-лікарську комісію, після чого йому видають нову повістку. Мобілізація одразу "з вулиці" без проходження ВЛК законною не є, пояснював ветеран російсько-української війни, адвокат Масі Найєм.

"Я не пам'ятаю норму закону, яка б дозволяла поліцейському, представнику державної влади торкатися взагалі мене. Тільки той випадок, коли я починаю певне правопорушення і таким чином мене зупиняють", — розповідав Найєм.

Працівникам ТЦК байдуже на якість призовників, їм головне набрати відповідну кількість. І якби прибрали кількісний показник і оцінювали показник мобілізації за якістю, то ТЦК не намагалися б мобілізувати людей насильницьки, вважає Найєм.

Але українці стикаються с попущенням норми закону навіть коли добровільно з'являються в ТЦК для оновлення даних або при проходженні ВЛК.

Лікарі ВЛК враховують лише вигідні для них діагнози

В редакцію Фокус звернувся киянин, які зараз проходить ВЛК. В 2017 році він встав на облік в Святошинський РТЦК та СП і отримав категорію обмежено придатного за статтею 30 — у чоловіка поганий зір, мінус 9 та ще й астигматизм. Пісня оновлення даних, отримав повістку на проходження ВЛК. За його словами, лікар-окуліст з комісії, після надання відповідних медичних документів, поставив в його обхідному листі — 30Б (категорія Б — придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони — ред.). Але головний лікар ВЛК відмовилась підписувати обхідний лист і погоджувати цю категорію. За словами чоловіка, вона вибірково дивилась меддокументи які він надав, і наполягала на тому, що його стан зору не є підставою для категорії Б.

Чоловік звернувся до головного лікаря ТЦК (ВЛК він проходив в лікарні, але в Святошинському РТЦК є ВЛК ще і на території комісаріату). Тут йому також відмовили, бо не повірили що його зір і справді такій поганий. На прохання чоловіка підняти з архіву його минулу справу з обліку за 2017 рік, і переконатися що і тоді в нього була стаття 30Б, головний лікар лише відповів: "Тобі треба ти і шукай справу".

Киянин розповів Фокусу, що намагався звернутися на "гарячу лінію" для скарг на ТЦК, яку представили Сухопутні війська, але всі спроби додзвонитися були марними.

Скарга на ТЦК: чому не відповідають номери "гарячої лінії"

"Громадяни можуть проконсультуватися щодо своїх прав та обов’язків під час мобілізації, а також звернутися у випадку проблем та наявності скарг на роботу ТЦК та СП", — таке повідомлення опубліковано на сторінці командування Сухопутних військ від 12 листопада.

За їх даними, з 4 по 10 листопада фахівці гарячої лінії з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних та Call-центру командування Сухопутних військ опрацювали 258 звернень українців, більшість з яких вирішені телефоном. З усіх звернень 133 не стосувалися роботи ТЦК, а чотири були перенаправлені до Нацполіції.

Але фактично гаряча лінія не працює. Кореспондент Фокусу півгодини намагався додзвонитися по вказаному на сторінці номеру, але після довгих гудків дзвінок одразу обривається.

Також Сухопутні війська "рекламували" окремі контактні номери в областях.

"У кожному ОТЦК та СП за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, у тому числі з питань соціальної підтримки", — сказано у повідомлені.

Але жоден номер не працює — або не відповідає, або "недійсний набраний номер".

Фокус намагався з'ясувати, чому механізм направлений на підтримку громадян не працює: в Генеральному штабі повідомили що цими питаннями має зніматися Міноборони, а у МО відправили шукати відповіді безпосередньо у Сухопутних військах. І тут нас очікував сюрприз — контактний номер не відповідає.

ТЦК порушує права людини: чому скарги не допоможуть

Адвокат, партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець розповів Фокусу, що скаргу на дії ТЦК, що порушують права людини, можна подати до Міноборони, у ВСП або ДБР.

"Дуже шкода, що на скарги щодо перевищення і зловживання влади представниками ТЦК всі органи, які повинні за цим доглядати та стримувати їх, не роблять цього, як показує досвід. Сусід, якого побили чи незаконно затримали (представники ТЦК, — ред.), звертається до Нацполіції, ДБР, ВСП, а всі показують пальцем один на одного, але ніхто не хоче розбиратися, що сталося", — сказав Кравець.

За його словами, в Україні багато рішень суддів, за якими встановлено перевищення повноважень працівниками ТЦК щодо незаконності мобілізації чи стягнення штрафів, проте він не бачив, що ДБР чи ВСП були б ініціаторами розслідування щодо притягнення щонайменше до адміністративної відповідальності посадових осіб військкоматів, які перевищили свої повноваження, коли це встановили суди.

Кравець наголосив, що поки такі працівники ТЦК залишаються не покараними. І ця безкарність призводить до тяжких наслідків — роликів з неправомірними діями військкомів по всій Україні, які зʼявляються в соцмережах.

Безоплатна правова допомога для військовозобов'язаних

Єдина "гаряча лінія" яка дійсно працює — з питань Міністерства оборони України 1512. Оператор розповів кореспонденту Фокусу, що є безоплатна правова допомога для військовозобов'язаних — 0800213103. Юристи можуть проконсультувати на рахунок тих чи інших дій пов'язаних з призовом і як правильно оскаржити рішення ВЛК. Але не оформлюють скарги на ТЦК. Як вже стало зрозуміло, ніхто в Україні не займається дійсно покаранням військкомів, які відверто порушують чинні закони та права.

Нагадаємо, 13 листопада український військовослужбовець Данило Яковлево розповів Фокусу, що ТЦК потрібно реформувати в інший формат. Зокрема, Україні потрібен рекрутинг, а не бусифікація.

Того ж дня політик, громадський діяч, письменник і засновник батальйону "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що ТЦК та СП є найефективнішим способом поповнення ЗСУ, попри всі недоліки роботи. Він зауважив, що їхнє розформування може погіршити темпи мобілізації в Україні.