"Треба займатися рекрутингом, а не бусифікацією": військові висловилися про ідею розформування ТЦК

Суперечки навколо теми розформування ТЦК не згасають. Депутати розділились у думках, а от військові підтримали ініціативу. Фокус розповідає, чому військкомати мають переформують у рекрутингові центри.

Ідею розформування ТЦК обговорюють третій день. Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради дійшла висновку про потребустворення рекрутингових центрів замість військкоматів. Не всі народні депутати підтримали ініціативу. Зокрема секретар комітету Ради з нацбезпеки Роман Костенко. Він вважає, що без ТЦК мобілізація зупиниться. Такої ж думки і військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. За його словами військкомати потребують лише реформування, а не розформування. І в разі ліквідації військкоматів сьогодні, вже завтра бійці з лінії фронту підуть додому, адже не буде кому комплектувати армію.

Проте військові побачили більше плюсів, ніж мінусів у ліквідації ТЦК.

Так, за словами військовослужбовця Станіслава Бунятова з позивним "Осман", у такому разі ветерани війни, які зараз працюють у військкоматах, підуть працювати інструкторами в навчальні центри, що дуже підвищить бойову ефективність солдат.

Український військовослужбовець Данило Яковлев вважає, що ТЦК та СП потребує реформування в інший формат.

За його словами, у військкоматів потрібно прибрати військовий сегмент, та все перевести на звичайні ЦНАПи.

"У нас така ситуація, що хочемо побудувати армію НАТО за новими стандартами, але у нас залишаються ці радянські сегменти, які тягнуть нас назад. ТЦК, які б вони не були, вони якраз це роблять. Треба займатися рекрутингом, а не бусифікацією", — сказав Фокусу Яковлев.

Зараз ТЦК керують майори, підполковники, полковники тощо. Здебільшого вони займаються корупцією, зароблянням грошей, відправленням на фронт бойових бригад, каже військовий.

"Яка від них там користь, це питання риторичне, але це не значить, що їх не потрібно прибирати. Як людина, старий дід-підполковник, якому 50 років, може займатися нормальним рекрутингом, якщо він не може користуватися Instagram, YouTube, Facebook, не розуміє, що таке нативна реклама. Ви ж бачите, що зовсім немає зовнішньої реклами про ЗСУ, немає ніякого роз'яснення щодо того, коли людина приходить в ЗСУ, ким вона буде через 5-10 років", — продовжує Яковлев.

Він наголосив, що немає ефективного управління бійцями та розподілу ресурсів. А тому виникає питання: навіщо старі прапорщики, адже вони не знають, що таке тепловізори та не розуміють різниці в машинах тощо.

"У нас є тисяча крутих волонтерів, які набагато краще з цим завданням би впоралися, ніж старі діди-логісти. Питання в тому, що ТЦК потрібно переформатувати на сучасний рекрутинг. Зрозуміло, що там повинна бути частка військових людей, але їх можна взяти зі складу демобілізованих", — пояснив військовий.

Яковлев переконаний, що особа, коли приходить на співбесіду, повинна спілкуватися не з тими, хто ні разу не був на полі бою, а з військовими, які бачили фронт, і розуміють, що таке війна.

"Я вже не кажу про те, що ТЦК не виконує роль структури, яка б хоч якось займалася саме спеціалізацією людей в ЗСУ, вони просто знаходять когось на вулиці, закидають у бусик — і ця людина їде потім кудись", — додав він.

Нагадаємо, 13 листопада український політик, громадський діяч, письменник і засновник батальйону "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що ТЦК є найефективнішим способом поповнення армії. Їхнє розформування може погіршити темпи призову.

Того ж дня начальник звʼязків з громадськістю Полтавського ТЦК Роман Істомін повідомив, що в ТЦК і СП здебільшого працюють цивільні. Саме тому з них не вийде створити бойову бригаду.