Бригади з працівників ТЦК на фронт: Істомін пояснив, чому їх неможливо створити

Речник Полтавського ТЦК зауважив, що в військкоматах здебільшого працюють цивільні особи, яких не можна за чиїмось бажанням відправити на передову.

В Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки працюють здебільшого цивільні особи, тому створити з них військову бригаду не вийде. Про це журналістам на брифінгу, в офіційному медіацентрі Полтавської ОВА сказав начальник звʼязків з громадськістю Полтавського ТЦК Роман Істомін.

Ідею створити бригади з працівників ТЦК озвучили у тимчасовій комісії Верховної Ради 12 листопада. Роман Істомін натякнув, що депутати, які пропонували такі ідеї, не в курсі, що у Терцентрах комплектування працюють цивільні особи, а не військові.

"З працівників ТЦК жодну бригаду створити неможливо. Працівники – це цивільні особи. З них можна створити лише будівельні бригади. В ТЦК працюють цивільні особи і військовослужбовці. Що стосується військовослужбовців ТЦК, то розпоряджень щодо їхнього розформування немає", — сказав він.

Нагадаємо, що 12 листопада повідомлялося, що Мар'яна Безгула заявила, що Міноборони та Генштаб ЗСУ могли б модернізувати роботу ТЦК віддавши частину їхніх функцій у центри надання адміністративних послуг. У такому випадку залишки структури військкоматів займатимуться лише рекрутингом, а частину співробітників цілком можна відправити на фронт.