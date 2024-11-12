50 тисяч бійців після ліквідації ТЦК: Безугла озвучила ідею реформи військкоматів

Завдяки реформі терцентрів комплектування армія може зрости на 50 тисяч військовослужбовців, запропонувала нардепка Мар'яна Безугла. Згідно з її ідеєю, до процесу мобілізації залучать ЦНАПи.

Міноборони та Генштаб ЗСУ могли б модернізувати роботу терцентрів комплектування (ТЦК), віддавши частину їхніх функцій у центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). У такому випадку залишки структури військкоматів займатимуться лише рекрутингом, а частину співробітників цілком можна відправити на фронт. Свої ідеї щодо реформи терцентрів народна депутатка Мар'яна Безгула висловила в Telegram-каналі.

Безугла згадала, що Міноборони та Генштаб ЗСУ начебто досі не мають розуміння того, скільки саме коштів потрібно українській армії. На її думку, в українського командування немає фінансових аналітиків, натомість є "чорна діра", до якої, серед іншого, можна віднести і ТЦК. Нардепка пропонує не ліквідувати терцентри комплектування, а забрати у них частину функцій та віддати цивільній владі — центрам надання адміністративних послуг (ЦНАП). У такому випадку дійсно звільниться частина співробітників ТЦК, яких можна буде відправити на фронт, впевнена політикиня.

Суть розформування ТЦК від Мар'яни Безуглої:

терцентри комплектування займатимуться виключно рекрутингом;

ЦНАПи заберуть на себе адміністративні обов'язки ТЦК;

бригади ЗСУ напряму набиратимуть людей у військо.

"Щонайменше 50 тисяч військовослужбовців ТЦК та СП змогли б поповнити ряди необхідних бойових підрозділів", — впевнена Безугла.

Ліквідація ТЦК - коментар Безуглої щодо військкоматів Фото: Скриншот

Ліквідація ТЦК — деталі

Інформація про можливий розпуск ТЦК з'явилась вдень 12 листопада — про це заявила народна депутатка Юлія Яцик. Зі слів політикині, вона брала участь у роботі Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, яка вивчала роботу терцентрів. ТСК дійшла до висновку, що військкомати можна ліквідувати. На думку народних обранців, з призом до лав ЗСУ в сьогоднішніх умовах цілком впораються рекрутингові центри, які набирають добровольців.

Тим часом секретар голови комітету з нацбезпеки Роман Костенко у жовтні заявив, що у 2024 році для порятунку ситуації на фронті в армію слід мобілізувати 500 тис. українців. З його слів, рекрутингові центри та військкомати показують зниження темпів призову протягом останніх місяців.

Зазначимо, у квітні 2024 року Фокус писав про працівника Луцького обласного ТЦК — військовослужбовця Сергія Статкевича. Чоловік розповів журналістам, що під час бойових дій отримав контузію і в нього відірвався тромб в руці. Після цього медкомісія визнала його непридатним для перебування у бойових частинах, але придатним для служби в тилу. Саме такий шлях привів його на роботу в терцентр комплектування, в якому він роздає повістки та поводить заходи оповіщення серед громадян України.

У мережі не відшукалось даних щодо того, яка частина працівників ТЦК опинилась там після поранень та після висновку медкомісій про проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють їм далі воювати.

Нагадуємо, 12 листопада комбат мінометників розповів, які реформи слід провести командуванню, щоб розв'язати проблеми армії та мобілізації.